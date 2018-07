WeWork сключи с UBS най-голямата си сделка за реновиране на офис

Снимка: Архив Ройтерс

Швейцарската банка UBS реши миналата година, че 30-годишният й офис с гледка към река Хъдсън се нуждае от освежаване и възложи задачата на компанията за споделено офис пространство WeWork. Стартъп компанията предложи ясна визия – бар, предлагащ плодови сокове, стая за медитация и много повече зеленина, пише Bloomberg.

Сделката между банката и базираната в Ню Йорк компания за споделено офис пространство е най-голямата от гледна точка на приходите за подразделението й Powered by We, съобщи стартъп компанията. Тя създаде Powered by We миналата година, за да предлага експертиза в управлението на имоти, офиси и дизайн на големи компании. То също така позволява на компаниите да намалят нуждата си от скъпи наеми на офиси и вместо това да променят и управляват пространства, които служителите им вече обитават. Промяната на офис сградата на UBS ще започне в средата на следващата година.

UBS била заинтересована от обещанието на WeWork да направи работното място по-гостоприемно за служителите, които вземат инвестиционни решения от името на най-заможните клиенти на банката.

След основаването си през 2010 г. WeWork се разрасна от компания, предлагаща гъвкаво офис пространство за стартъпи, до обслужване на корпоративни клиенти, които сега съставляват една четвърт от членската й маса. WeWork търси нови източници на приходи, за да оправдае оценката си от 20 млрд. долара и да се разшири по-бързо от конкурентите в цял свят.

Свеждането до минимум на зависимостта ѝ от скъпи дългогодишни договори за наем може да помогне. За да покрие част от тези разходи, компанията набра 702 млн. долара през април, когато продаде ценни книжа, определени като „junk“ от кредитни агенции.

Powered by We има 30 клиенти и в момента използва 11 пространства, включително офис за Standard Chartered в Хонконг.

WeWork отказва да разкрие другите клиенти, но запознати с договорите източници казват, че един от тях е офисът в Чикаго на Expedia Group. Компанията съобщи, че води първоначални разговори със Sprint за редизайн на централата на телекома в Овърленд парк, щата Канзас.

Powered by We генерира приходи от 13,7 млн. долара миналата година при разходи за строеж на стойност 12,7 млн. долара.

UBS се обърнала към WeWork, защото искала свежи идеи за офис сградата си в Уийхоукен, щата Ню Джърси, чиято площ надхвърля 9290 кв. м. Но идеите им за стиловете често се разминават.

Настоящият вход на UBS е сходен с този на други банки, при които клиенти и служители често вземат отделни асансьори и обитават различни кътчета на сградата, отчасти по съображения за сигурност. WeWork е предложила да добави стълбище, което да приканва клиенти и служители да стигат заедно до втория етаж, където според плановете трябва да има бар с плодови сокове и щанд за кафе.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Виктория Тошкова