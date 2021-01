Дни преди края на мандата демократите планират вот срещу Тръмп

Дни преди да изтече мандатът на Доналд Тръмп демократите планират да внесат искане за импийчмънт в Камарата на представителите. Действащият американски президент ще трябва да остъпи поста си на 20 януари 2021 година на избрания Джо Байдън.

В пост в своя акаунт в Twitter демократът Тед Лио съобщи, че резолюцията с искане за импийчмънт на действащия американски президент вече има подкрепата на 195 членове на Камарата на представителите.

195 Members are now cosponsoring our impeachment resolution. https://t.co/PDmJxjNdwY