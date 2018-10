Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо се срещна с Ким Чен-ун*

При посещението си в Пхенян днес държавният секретар на САЩ Майк Помпейо се срещна с със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Помпейо съобщи това чрез съобщение в Twitter, където пусна и снимка от срещата.

„Имах добро пътуване до Пхенян за среща с председателя Ким“, казва Помпейо в съобщението си.

„Продължаваме да отбелязваме напредък по споразуменията от срещата на върха в Сингапур“, коментира той и благодари за гостоприемството, оказано на него и на екипа му.

Съобщението е качено след пристигането на Помпейо в Сеул, информира Ройтерс.

Целта на срещата бе да се преодолее застоят в ядрените преговори между двете страни, да се обсъдят денуклеаризацията на Корейския полуостров и установяването на мир, информират световните агенции.

Междувременно американски представител заяви, че днешното посещение на държавния секретар Майк Помпейо в Северна Корея е било "по-добро от последния път", но са нужни по-нататъшни усилия, предаде Ройтерс.

Анонимният служител, който е бил член на делегацията, заяви, че известен напредък е бил постигнат по време на четвъртата визита на Помпейо в Северна Корея, но добави: "Това ще бъде дългосрочно усилие".

Помпейо пристигна в севернокорейската столица от Токио, където вчера се срещна с премиера на Япония Шиндзо Абе и с външния министър Таро Коно, информира БТА.

В Сеул той ще информира за разговорите си в Пхенян президента на Южна Корея Мун Дже-ин и министърката на външните работи Кан Кьон-уа, а утре ще замине за Пекин за срещи с китайски официални лица.



Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw