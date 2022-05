С късен спринт Wall Street стартира май с ръстове

Снимка: Bloomberg LP

Със силен финален спринт акциите в САЩ се върнаха към растежа в първата за май сесия, в която S&P 500 и Nasdaq Composite достигнаха нови най-ниски стойности за годината, преди да затворят с ръст за деня.

Nasdaq Composite се повиши с 1,6%, а S&P 500 - с 0,6%, след като достигна най-ниското си ниво за годината. Индустриалният индекс Dow Jones Industrial Average нарасна с 84 пункта, или около 0,3 %, след като в един момент беше спаднал с повече от 400 пункта.

Бурната търговска сесия се случи веднага след тежкия април за акциите. Dow и S&P 500 излизат от най-лошия си месец от март 2020 г. насам, когато пандемията взе връх. Nasdaq изпрати най-лошия си месец от 2008 г. насам.

Дейвид Кац, главен инвестиционен директор в Matrix Asset Advisors, поясни пред CNBC, че пазарът е бил прекалено притеснен от забавянето на икономиката и инвеститорите следва да се намесят, за да „купят поевтиняването“ на акциите.

„Вие сте в състояние да купите много големи компании на много атрактивни цени. Исторически погледнато, това е много добър момент за влагане на пари", каза Кац.

„Това е пазар, който е разтревожен и нервен", казва Себастиан Гали, макростратег в Nordea Asset Management. „Дълго време той беше захранван с ликвидност и това беше заложено в очакванията за акциите", каза той, докато сега ситуацията се променя, тъй като централните банки затягат паричната политика.

S&P 500 спадна през април с 8,8%, а Dow industrials - с близо 5%, което е най-лошото месечно представяне от март 2020 г. насам. Nasdaq Composite отстъпи с повече от 13% през миналия месец, което е най-лошото му представяне от октомври 2008 г. насам. Технологичните акции са особено чувствителни към по-високите лихвени проценти.

Технологичният сектор бе особено слаб през април, но в понеделник групата поведе възстановяването. Netflix и Meta Platforms, компанията майка на Facebook, поскъпнаха с по над 3%. Microsoft и Alphabet, компанията майка на Google, напреднаха с по около 1%.

Въпреки това не всички представители на технологичния сектор се представиха положително. Акциите на Amazon са надолу с 2%, а Apple също поевтиня. Арт Кашин от UBS пояснява, че търговията с акции на Apple и Amazon в частност може да бъде барометър за следващите стъпки на по-широкия пазар.

Акциите на производителите на чипове и енергийните компании бяха две силни области в понеделник. Intel и Chevron поскъпнаха съответно с 2,2% и 1,7%, за да подкрепят Dow.

Инвеститорите очакват срещата на Федералния резерв в сряда за повече сигнали относно темпа на затягане на паричната политика, а пазарите очакват увеличение на лихвите с половин процентен пункт, за да се противодейства на най-високата инфлация от десетилетия насам. Войната в Украйна и епидемията от Covid-19 в Китай заплашват да затруднят допълнително веригите за доставки и да повишат цените.

Променящата се политика на Фед променя пазарната математика за инвеститорите, заяви анализаторът на Merk Investments Ник Рийс. За първи път от много време насам нарастващата доходност и спадащите цени на облигациите ги поставят в очите на инвеститорите в по-конкурентна позиция спрямо акциите по отношение на възвръщаемостта, каза той.

„Това намалява част от ефекта "TINA", който е в основата на бичия пазар от 2009 г. насам", каза Рийс. "TINA" е акроним на „няма алтернатива" (there is no alternative) - аргумент, че в свят на ниски лихвени проценти инвеститорите могат да намерят приемлива възвръщаемост само в акции.

Доходността по бенчмарковите 10-годишни съкровищни облигации за кратко докосна 3% в понеделник, като за първи път достигна това ниво от края на 2018 г. Съвсем наскоро тя беше на ниво от 2,985%, което е увеличение спрямо 2,885% в петък.



Щатският долар задържа последното си поскъпване, като доларовият индекс на WSJ нарасна с 0,4% след най-големия си месечен ръст от десетилетие през април.

