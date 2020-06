САЩ наложиха санкции на мексикански компании, търгували петрол с Венецуела

Снимка: Bloomberg L.P.

Американското министерство на финансите наложи санкции на мексиканската компания Libre Abordo SA de CV, тъй като е закупила петрол от Венецуела чрез споразумение за хуманитарна помощ с южноамериканската страна, съобщава Bloomberg.

Libre Abordo и свързаната с нея Schlager Business Group са закупили 32 милиона барела суров петрол през тази година, превръщайки се в най-големия помощник на изпаднлата в немилост петролна индустрия на Венецуела под управлението на президента Николас Мадуро.

Основните акционери на компанията, 23-годишната Олга Мария Зепеда Еспарза и Вероника Еспарза Гарсия също бяха добавени към списъка със санкции, заедно с Хоакин Лиал Хименес Гарсия, съобщават от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите. Според документи, видени от Bloomberg, Хименес е петролен трейдър към Libre Abordo.

САЩ също така налагат санкции върху операторите на петролни танкери Delos Voyager Shipping Ltd и Romina Maritime Co, както и на корабите им Delos Voyager и Euroforce за транспортиране на петрол, произведен от държавната венецуелска компания Petroleos de Venezuela SA. Други компании, включени в списъка, са Washington Trading Ltd, в която има дял Zepeda Esparza; Luzy Technologies, Cosmo Resources Pte Ltd и Alel Technologies.

Libre Abordo е подписала договор с държавната търговска корпорация на Венецуела, известна като Corpovex, за износ на цистерни за вода и царевица в замяна на суров петрол. Договорите са на стойност 195,5 млн. евро (217 млн. долара), но в хода на изпълнението Libre и Schlager са получили петрол на стойност над 300 млн. долара, показват документи, видени от Bloomberg.

Libre Abordo се е съгласила да закупи и продаде петрол по схема, организирана от Лиал Хименес и Алекс Наин Сааб Моран, колумбийски бизнесмен, познат от властите в САЩ като човек за сключване на сделки, подчинен на Мадуро, посочват от Министерството на финансите.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се е фокусирала върху търговията с петрол на Венецуела, тъй като суровината представлява 95% от притока на чуждестранна валута. Износът на суров петрол на страната падна до 322 183 барела на ден през май, отчитайки най-ниските нива от 1947 г.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева