Тръмп: САЩ няма да плащат за освобождаването на Брансън

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да плати нищо на Анкара за освобождаването на християнския пастор Андрю Брънсън, когото определи като "голям патриот заложник", предаде Ройтерс.

"Няма да платим нищо за освобождаването на невинен човек, но ще спестим от Турция", заяви Тръмп в Twitter. Той поясни, че от години Анкара използва Вашингтон за своите цели.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!