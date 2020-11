Тръмп: Водим, но те се опитват да откраднат изборите!

Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната мрежа за кратки съобщения Twitter, че републиканците водят по време на изборите. „Но те се опитват да откраднат изборите. Никога няма да позволим това да се случи”. Освен това Тръмп обяви, че ще даде изявление през нощта.

Социалната мрежа снабди туита с предупреждение, че може да не е истинен. "Съдържанието, споделено в този туит, или част от него, е оспорвано и може да подвежда по отношение на участието в избори или други граждански процедури. Научи повече", пише в етикет социалната мрежа.

"Чувстваме се добре там, където сме", каза пък от своя страна претендентът Джо Байдън за настоящото състояние на президентските избори в САЩ.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!