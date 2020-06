Бойкотът над Facebook продължава

Бойкотът над най-голямата в света социална платформа Facebook продължава. Verizon, най-големият мобилен оператор в САЩ, спира всички рекламни договори с Facebook и Instagram.

Verizon заяви в четвъртък, че изтегля рекламите си от Facebook, докато компанията „успее да създаде приемливо решение, което да ни накара да се чувстваме комфортно“, предава CNBC.

Говорител на компанията заяви, че решението се отнася както за Facebook, така и за Instagram. То е взето, след като и други компании, включително Ben & Jerry, Patagonia и REI, също заявиха, че планират да прекратят рекламата в платформите.

Реклама от Verizon беше поставена до видеоклип с антисемитска и расистка реторика.

Движението #StopHateforProfit критикува подхода на Facebook към речта на омразата и защитата на данните и е насочено към големи рекламни клиенти в платформата. През миналата седмица група от шест организации призова рекламодателите във Facebook да спрат разходите си за платформите на социалните медии през юли. Групите - Лигата за борба с клеветата, NAACP, Sleeping Giants, Color of Change, Free Press и Health Sense - помолиха „големи рекламодатели във Facebook да покажат, че няма да подкрепят компания, за която печалбата е над безопасността“.

Според компанията за маркетингова анализи Pathmatics Verizon е похарчила 406 600 долара за реклами в Instagram между 22 май и 20 юни. Фирмата заяви, че Verizon е похарчила 1,460 млн. долара във Facebook за същия този период.

Facebook не коментира веднага темата в четвъртък. Според Wall Street Journal компанията е изпратила докладна записка от вицепрезидента на глобалния бизнес Каролин Евърсън до рекламодателите миналата седмица, казвайки, че няма „да прави промени в политиката, свързани с натиска върху приходите" и че определя „политиките си на базата на принципи, а не бизнес интереси“.

„Ние уважаваме решението на всяка марка и оставаме съсредоточени върху важната работа по премахване на речта на омразата и предоставяне на критична информация за изборите,“ казва Евърсън в изявление, изпратено от компанията в четвъртък. „Нашите разговори с търговци и организации за граждански права са за това как заедно можем да бъдем силни в подкрепа на доброто“.

Междувременно стана ясно, че услугата за съобщения Viber също къса отношенията си с концерна на Марк Зъкърбърг, предава CNET.

„Viber ще премахне всички свързани с Facebook точки от нашето приложение, включително Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY, както и ще преустановим всички разходи за реклами във Facebook“, казва в изявление Джамел Агауа, изпълнителен директор на компанията за приложения за съобщения в Twitter.

Update on @Viber’s decision to cut business ties with Facebook #StopHateForProfit pic.twitter.com/cch4CfdQzh