Facebook тества абонаменти за частни групи

Снимка: Facebook

Facebook тества начин хората да печелят пари от широко популярната функция Facebook Groups, при която хиляди потребители се събират в частни виртуални клубове, за да разговарят за интересите си.

Компанията съобщи в сряда, че тества услуга, която позволява на администраторите на тези частни групи да изискват месечна такса за ексклузивно съдържание за членовете. Пилотната програма ще включва само малък брой групи, включително само платените групи Declutter My Home, Grown and Flown Parents и Cooking On A Budget: Recipes & Meal Planning.

Мислете за сумата като за членска такса, за да влезете в един ексклузивен клуб.

„Разбираме от администраторите на групи, че търсят начини да си помогнат да печелят пари, за да задълбочат ангажираността си с членовете и да продължат да поддържат своите общности", казва Алекс Дев, продуктов директор на Groups, в постинг в корпоративния блог.

Премиум групата на Declutter My Home, например, ще даде на абонатите си достъп до ексклузивно съдържание, групови предизвикателства, обучения и възможности за сесия с въпроси и отговори на живо за 14,99 долара на месец. Групата Grown and Flown Parents междувременно ще начислява 29,99 долара на месец, за да се съсредоточи върху условията за прием в колежите и достъпността, като ще предостави достъп до колежански съветници. Cooking On A Budget: Recipes & Meal Planning ще предлага членство срещу 9,99 долара на месец, като в сумата ще са включени седмични планове за хранене и списъци за пазаруване.

Facebook няма да взема дял от абонаментната такса, а абонаментите ще се обработват чрез инструментите за закупуване в iOS и Android. Вградените инструменти за таксуване ще спестят времето на администраторите, за да могат те да се съсредоточат върху предлагането на съдържание само за членове, казва Дев.

И тъй като става дума само за тест, услугата няма да е достъпна за всеки администратор на група във Facebook. Компанията не пояснява дали абонаментните групи ще бъдат пуснати евентуално навсякъде.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова