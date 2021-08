И TikTok възнамерява да копира Snapchat

Снимка: Bloomberg LP

Популярното видео приложение TikTok, собственост на базираната в Китай ByteDance Ltd., тества услуга за изчезващи съобщения като част от усилията си да насърчи повече потребители да споделят съдържание на платформата.

Изображения на новия продукт се появиха в Twitter в сряда, споделени от Мат Навара, британски консултант по социалните мрежи. Говорителка на TikTok потвърди пред Bloomberg, че компанията изпълнява пилотен проект за такъв продукт на няколко пазара.

„Ние винаги мислим за нови начини да принесем стойност за нашата общност и да обогатим преживяването в TikTok“, каза тя в изявление. „В момента експериментираме с начини да дадем на създателите допълнителни формати, за да реализират творческите си идеи за общността на TikTok“, допълни тя.

Stories, които са снимки и видеоклипове, изчезващи след 24 часа, бяха измислени за първи път от Snap Inc. и допълнително популяризирани от Instagram, който копира продукта със собствена версия през 2016 г. Клонингът на Twitter Inc., наречен Fleets, имаше малък успех и приключи този месец.



Междувременно от тази седмица потребителите на WhatsApp, която е част от Facebook, могат да изпращат изчезващи снимки и видеа в чат платформата. Функцията, наречена View Once, ще позволява на снимките и видеата да изчезват от чата, след като бъдат видени от получателя, посочва Facebook в блога си, допълвайки, че след като медийното съдържание е разгледано, съобщението ще се счита за „отворено“.



