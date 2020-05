Тръмп заплаши да затвори социални медии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да регулира или да затвори социални медии. Предупреждението му най-вероятно е конкретно срещу Twitter, тъй като платформата започна да проверява дали публикациите на американския президент са фактологически верни, съобщава Bloomberg.

В поредица от туитове в профила си Тръмп заяви, че социалните мрежи се опитват да заглушат консервативните гласове. Според него това трябва да се промени или ще има последствия.

Все пак няма доказателства, че Тръмп има правомощията или способността да затваря социални мрежи, които се управляват от публично търгувани дружества и се използват от милиарди потребители по света.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....