Индонезия залага на никела, за да се превърне в глобален хъб за батерии

Снимка: Bloomberg L.P.

Индонезия представи плановете си да изгради цялостна линия за производство на батерии на своя територия, като за целта ще бъде създадена контролирана от държавата компания до юни, съобщава Bloomberg.

Страната е изготвила план за „цялостно развитие“, в който четири държавни фирми ще доставят никелова руда, ще преработват никелов сулфат и кобалтов сулфат, а след това ще произвеждат катоди и батерии, заяви по време на видео семинар Агус Чахаяна, ръководител на работната група по проекта.

Богатата на ресурси Индонезия, където се намират една четвърт от световните запаси на никел, е насочила вниманието си към електрониката и автомобилната индустрия, целейки да се превърне в глобален хъб за производство на батерии.

Нарастването на търсенето на батерии, използвани за захранване на всичко, от мобилни телефони до електрически превозни средства, се превърна в попътен вятър за най-голямата икономика в Югоизточна Азия, докато търси изход от рецесията.

„Индонезия ще държи всичко - от добива и обработката, до транспорта и дистрибуцията, засягащи никела и батериите в една холдингова компания“, заяви говорителят на Министерството на държавните предприятия Аря Синулинга по време на същия семинар.

Държавната миннодобивна компания PT Aneka Tambang ще се съсредоточи върху добива на никелова руда, докато PT Indonesia Asahan Aluminium, известна като Inalum, и енергийният холдинг PT Pertamina ще контролират производството на батерии и нужните за тях компоненти. Pertamina и производителят на електроенергия PT Perusahaan Listrik Negara ще се грижат за електроснабдяването и инфраструктурата. Всяка от държавните фирми ще притежава 25% от акциите на холдинговата компания.

Потенциалните проекти към плана включват фабрика с мощност 195 гигаватчаса с капацитет за производство на 150 хиляди тона никелова руда годишно, посочва Чахаяна. Около 70% от продукцията ѝ ще бъде насочена към пазара на електрически превозни средства в Индонезия, докато останалата част ще бъде изнесена под формата на батерийни клетки. Изграждането на фабриката ще коства над 17 милиарда долара, като за целта ще бъде осъществена съвместна инвестиция с чуждестранни партньори.

Правителството на Индонезия призова някои от най-големите производители на батерии в света, като китайската Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. и южнокорейската LG Chem Ltd., да се ангажират с проекта, като преговорите с американския производител на електромобили Tesla също продължават.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева