Щатските банки се готвят да навлязат активно в енергийната индустрия

Големите американски кредитори се готвят да се превърнат в оператори на петролните и газови находища в страната, за да избегнат загуби от отпуснатите от тях заеми за енергийните компании, които са изправени пред фалит, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с темата.

JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Bank of America Corp и Citigroup Inc са в процес на изграждане на независими компании, ориентирани към петорлните и газовите активи, на които могат да станат собственици, заявиха трима души, пожелали анонимност. Банките също се стремят да наемат ръководители със съответните експертизи, които да ги управляват.

Нито една от банките все още не желае да направи коментар по темата.

Енергийните компании продължават да страдат от краха на петролните цени, причинен от пандемията от коронавируса и пренасищането с продукция. От началото на годината цените на петролните пазари се понижиха с над 60%.

Въпреки че цените на петрола могат да получат подкрепа от потенциално споразумение между Саудитска Арабия и Русия за намаляване на производството, малцина смятат, че съкращаването може да компенсира 30-процентния спад в глобалното търсене на горива, след като заради коронавируса авиокомпаниите приземиха голяма част от самолетите си, като в същото време беше намалена значително и употребата на превозни средства.

Петролните и газовите компании, работещи в шистовите басейни от Тексас до Уайоминг, са обременени с дълг.

Индустрията дължи над 200 млрд. долара на кредитори от заеми, обезпечени със запаси от петрол и газ. Тъй като приходите на енергийните компании се сринаха и активите намаляха, някои дружества твърдят, че може да не са в състояние да изплатят кредитите.

Whiting Petroleum Corp, едно от големите имена в шистовата индсутрия, се превърна в първия производител, който изпадна в несъстоятелност. Други, включително Chesapeake Energy Corp, Denbury Resources Inc и Callon Petroleum Co, също са наели съветници по дълга.

Ако банките не запазят фалиралите активи, може да бъдат принудени да ги продадат за центове. Компаниите, които кредиторите създават, могат да управляват активите, докато условията не се подобрят достатъчно, за да се продадат за по-добри суми.

Големите банки ще трябва да получат регулаторни разрешения, за да изпълнят своите планове поради ограниченията във връзка с участието им във търговията с физически стоки, посочват източници.

Банките се надяват планираната им времева рамка за собственост от около година да отговори на изискването на Федералния резерв, който забранява задържането на активи за дълго време. Тъй като заемодателите ще се включат в подкрепа на петролната индустрия, важна част от икономиката на САЩ, която не е получила директни спасителни средства от федералното правителство, това също може да помогне на кредиторите.

Засега банките създават холдингови дружества, които могат да управляват дружества с ограничена отговорност, съдържащи иззети активи. Собствеността на въпросните дружества с ограничена отговорност ще бъде пропорционално разпределена между банките, участващи в първоначалния обезпечен заем.

За да осъществяват операциите, свързани с добив на петрол и газ, банките могат да наемат бивши ръководители на компании от енергийната индустрия или специализирани фирми. Базираната в Хюстън EnerVest Operating LLC ще бъде сред най-вероятните оператори, посочват източници.

Подобно нещо не се е случвало в САЩ от края на 80-те години на миналия век, когато предният ценови крах на петролните пазари банкрутира множество американски енергийни компании.

Банките увеличават контрола върху кредитите, тъй като пандемията от коронавирус създаде множество предпоставки за наближаваща рецесия.

Американските петролни и газови производители все повече разчитат на банките за пари през последната година, тъй като ликвидността пресъхна.

Несъстоятелността на Alta Mesa Resources вероятно ще осигури на банките по-малко от две трети от предоставените пари, докато Sanchez Energy може да ги остави без нищо.

