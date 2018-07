Туит на Тръмп понижава цената на петрола

Цените на петрола се понижават в четвъртък, след като американският президент Доналд Тръмп изпрати туит, в който настоява Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да намали цените на суровия петрол.

Ескалиращият търговски спор между Вашингтон и Пекин, който предизвика поредните разпродажби на азиатски акции в четвъртък, се усеща също и на петролните пазари, след като Китай предупреди, че би могъл да въведе мита върху вноса на суров петрол в САЩ от все още неопределена дата, предава Ройтерс.

Фючърсите върху брента поевтиняват с 56 цента (0,7%) до 77,78 долара, докато търгуваните в САЩ фючърси върху американския суров петрол поевтиняват с 0,6 на сто, или 45 цента, до 73,69 долара за барел.

В сряда Тръмп обвини ОПЕК, че насърчава по-високите цени на горивата.

„Монополът на ОПЕК трябва да помни, че цените на бензина скачат, а те правят малко, за да помогнат", пише Тръмп в личния си профил в Twitter. „Ако правят нещо, то е да доведат до по-високи цени, докато Съединените щати защитават много от членовете за малко пари".

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!