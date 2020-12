Търговете за 5G честотите в САЩ достигат рекордни стойности

Снимка: EPA/ALEX PLAVEVSKI

В САЩ текущият търг на Федералната комисия за комуникации (FCC) за лицензите за 5G честотите е генерирал над 66,4 млрд. долара за три седмици - рекордна сума, която може да промени начина, по който мобилните оператори правят бизнес през следващото десетилетие.

Сумата вече е по-висока от 44,9-те милиарда долара, генерирани от търга за безжични лицензи от среден клас през 2015 г., които американските безжични оператори използват за подобряване на своите 4G услуги. Сега същите компании инвестират милиарди долари в петото поколение комуникации. Стандартът 5G е предназначен за ускоряване на потока от данни към телефони и други безжични устройства като персонални компютри, автомобили и промишлени предприятия.

Всички оферти се пазят в тайна до края на аукционния процес. Анализаторите очакват големи компании като AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. да получат голяма част от лицензите, за да се конкурират на конкурентния капацитет на T-Mobile US Inc., получен с придобиването на Sprint през февруари.

„Среднолентовият спектър ще бъде бъдещето на 5G", казва Уолт Пийцик, телекомуникационен анализатор в анализаторската компания Lightshed Partners, цитиран от Dow Jones Newswire. Той добавя, че сливането на T-Mobile със Sprint „очевидно оказва натиск върху Verizon и AT&T“, за да настигнат общия капацитет на техния конкурент.



Парите влизат в държавната хазна

Доставчиците на клетъчни услуги наддават и срещу инвестиционни посредници и нови участници. Сателитният доставчик Dish Network Corp. спечели много от лицензите през 2015 г. Този месец компанията набра повече пари чрез конвертируем заем от 2 милиарда долара за финансиране на допълнителни мрежови инвестиции. Dish изгражда собствена клетъчна мрежа след придобиването на активи и приблизително 8 милиона клиенти от Sprint.

Доставчиците на кабелен интернет също могат да повлияят на резултата от търга след години на експерименти с клетъчни услуги. Comcast Corp. и Charter Communications Inc. се обединиха за настоящия търг, след като по-рано тази година похарчиха близо 1 милиард долара за малка продажба на лицензи.

Предлаганите радиочестоти са между 3,7 и 4 гигагерца, среден обхват, който се счита за подходящ за 5G услуги. Новите 5G смартфони вече могат да използват тези честоти в други страни, които са пуснали спектъра. САЩ продават честотните диапазони в големи блокове, което увеличава стойността им.

Високите оферти са в полза на Министерството на финансите на САЩ, което касира еднократна печалба, след като победителите заплатят лицензите си. Победителите ще трябва да похарчат поне с 13 млрд. долара повече, за да модифицират оборудването на някои сателитни компании, които вече използват честотите. Сателитните оператори са одобрили план на FCC, който премества техните телевизионни предавания към по-тясна част от радиочестотния спектър, така наречената С-лента.

Мобилните оператори могат да си позволят да се ангажират с големи плащания, тъй като имат ниски разходи по заеми и относително стабилни приходи от услуги, казва анализаторът на Raymond James Франк Лутан.

FCC ще обяви победителите в търга едва няколко дни след края на търга през февруари. Участниците в търга ще имат право да правят само ограничени изявления относно аукционния процес. Това ограничава способността им да набират капитал или да обсъждат по-големи транзакции, в които честотите играят роля.

Другите държави

След 12 седмици наддаването за честотите за 5G мрежата в Германия приключи с обща сума на офертите от 6,5 милиарда евро. Това е и най-дългият търг на мобилни радиочестоти в Германия досега.

Търгът бе по-скъп за компаниите за мобилна телефония в сравнение с последните два търга в Германия. През 2010 г. мобилните оператори платиха общо 4,4 милиарда евро в 224 кръга за честотите, през 2015 г. - около 5 милиарда евро в 181 кръга.

С края на настоящия търг бе разчистен пътят за разширяването на мобилната телефония в реално време. По-специално индустрията се надява на бърз трансфер на данни, за да се подобри свързването на производството. Очаква се 5G да подейства като турбо за Индустрия 4.0.

В допълнение към утвърдените мрежови оператори Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica, и претендентът United Internet също имаше възможност да наддава за честоти чрез своето дъщерно дружество 1 & 1 Drillisch. Това може да направи компанията четвъртият мобилен оператор в Германия.

Най-много пари бяха изразходвани от Deutsche Telekom - 2,17 милиарда евро.

И България

Vivacom очаква търговете за необходимите за 5G мрежата честоти от спектъра да се проведат през 2021 г. Това разкри в подкаста Update на Bloomberg TV Bulgaria главният технически директор на телекома Радослав Златков. Припомняме, че първоначалната идея на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) беше аукционите да се проведат през второто тримесечие на 2020 г., но пандемията попречи на осъществяването на тези планове. „Очакваме следващата година да има търгове, специално що се отнася за честотите. За нас това е основният ресурс, с който работим“, посочи Златков. „Искам да кажа, че КРС положи много усилия това да бъде възможно, така че да бенефецират както българските граждани, така и операторите, така и държавният бюджет“. На 21 септември Vivacom обяви, че започва да предлага на клиентите си първите 5G услуги в България. Операторът е пуснал търговска 5G мрежа в централните градски части на всички областни центрове в страната. По думите на Златков това не е резултат на обикновена актуализация, а на многогодишен труд от страна на телекома.

По статията работи: Бойчо Попов