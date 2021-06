Microsoft планира сериозно разширяване в Китай, за да навакса в облака

Снимка: Bloomberg L.P.

Американският технологичен концерн Microsoft Corp. планира да изгради четири нови центрове за данни в Китай до началото на 2022 г. в рамките на по-широките си усилия за разширяване на капацитета си за обслужване в цяла Азия, твърди Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с корпоративната стратегия, които са пожелали да не бъдат посочвани, тъй като данните не са публични.

Разширяването на Microsoft в Китай е сред най-бързите за компанията на континента, след като през март тя обяви плановете си да разшири мрежата си от центрове за данни с по-голямо присъствие в северния регион около Пекин. Базираният в Редмънд технологичен гигант вече има шест центъра за данни в страната, управлявани от местния партньор 21Vianet, а сега се стреми да се възползва от стремглаво нарасналото в глобален контекст по време на пандемията търсене на интернет услуги.

Говорител на Microsoft отказва коментар.

Бързият растеж се задвижва от китайския бизнес, който бавно се дигитализира през миналите години, а сега мигрира към облака. Новите разпоредби, включително широк набор от укази за сигурност на данните, които влизат в сила през септември, също подтикват местните и чуждестранните предприятия да преминат към местно управление на данни и увеличаване на разходите за ИТ. Пазарът на облачни услуги в Китай се очаква да нарасне до 46 млрд. долара през 2023 г. според правителствена бяла книга, цитирана от Microsoft.

Подобно на Apple Inc., Microsoft разширява възможностите за съхраняване и управление на данни в Китай в съдружие с местен партньор, очаквайки бум в съхранението на данни и нуждите за управление. Но тя ще се конкурира с Alibaba Group Holding Ltd. и Huawei Technologies Co., двамата местни лидери в предоставянето на облачна инфраструктура.

Microsoft може да разчита на зрелостта и повсеместността на своите облачни услуги. Неговата корпоративна оферта Azure позволява на клиентите да хостват данни и да стартират приложения в облака, докато Office 365 предлага интернет базирани версии на познатите програми за обработка на текстове, електронни таблици и сътрудничество. Компанията заяви, че планираното разширяване в Северна Китай през 2022 г. „ефективно ще удвои“ интелигентния ѝ облачен капацитет в страната през следващите години.

Бизнесът с комерсиалния облак на компанията за тримесечието, приключило на 31 март, отчита ръст на приходите с 33% до 17,7 млрд. долара. През същия период компанията отчете капиталови разходи за 6 млрд. долара и прогнозира, че ще вложи още по-висока сума през текущото тримесечие. Тя обаче не дава данни по отделни географски региони.

По статията работи: Бойчо Попов