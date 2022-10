Електромобилните концерни в Китай са изправени пред решаващ сезон на отчетите

Xpeng, Nio и Li Auto няма да имат оправдание, ако отчетат поредно слабо тримесечие на фона на впечатляващото представяне на BYD

Електромобилната индустрия е във фокуса на инвеститорите на фона на настоящия сезон на отчетите, като особено внимание се отделя на трите китайски компании, листнати в САЩ, пише Bloomberg.

От началото на годината акциите на Xpeng Inc., Nio Inc. и Li Auto Inc. са поевтинели съответно с 86%, 69 на сто и 56%, което заличава от общо 77 млрд. долара от тяхната пазарна капитализация.

Въпреки че някои фактори са извън контрола на автомобилните производители – като опасенията, че китайските компании могат да бъдат отстранени от борсите в САЩ, и загрижеността на инвеститорите относно консолидирането на властта на държавни глава на Китай Си Дзинпин – не може да се отрече, че акционерите търсят твърди и ясни доказателства, че триото е напът да мине към печалба след години на загуба.

Но тук има някои насрещни ветрове. Разходите за материали за батерии се повишиха, ръстът на продажбите дори на процъфтяващия китайски пазар на електромобили не беше толкова впечатляващ, а засилената конкуренция в лицето на местния конкурент BYD Co. и Tesla Inc. свива маржовете.

На всичкото отгоре е налице дългогодишен недостиг на полупроводници, а продължаващите регионални коронавирусни мерки в Китай, където се следва политиката на нулева толерантност към заразата, помрачават допълнително сигурността на доставките на компоненти.

Всичко това означава, че очакваните отчети на китайските концерни, които ще бъдат представени през следващите седмици, че покажат дали ситуацията ще се подобри.

Отчетите на тези компании ще са във фокуса, тъй като увеличените цени на електромобилите трябва да започнат да компенсират ускорената инфлация и повишените разходи за батерии, смятат анализаторите от Bloomberg Intelligence Стив Ман и Джоана Чен.

Очаква се отчетите да предоставят в най-добрия случаи смесени данни. Анализаторите прогнозират за Nio да отчете брутен марж от 15,1%, което би представлявало спад от 20,3% на годишна база. В същото време прогнозата за Li Auto показва марж от 20,6%, което е спад от 21,1%.

Като цяло се очаква и трите компании да запишат поредно тримесечие на загуба, увеличавайки съмненията относно времето за постигане на рентабилност. В това отношение оценките показват загуба за Xpeng в размер на 1,86 млрд юана (257 млн. долара) – ако това се сбъдне, компанията ще пропусне целта си за постигане на рентабилност още през следващата година.

Доставките на Nio, Xpeng и Li Auto се очаква да нараснат през последното тримесечие. Източник: Bloomberg

Въпреки че триото може да обвинява сътресенията около коронавируса и проблемите с веригата на доставки за незадоволителния брой доставки, тези компании нямат оправдание на фона на изключителното представяне на BYD. Автомобилният производител, подкрепян от Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет, продаде рекордните 200 973 електрически превозни средства миналия месец – което се равнява на три четвърти от общите продажби на Xpeng, Li Auto и Nio през първите девет месеца на 2022 г.

По-младите компании могат да си вземат поука от своя по-голям и „не толкова готин“ местен конкурент – че повечето клиенти в Китай търсят качествен автомобил, а не високотехнологично превозно средство с функции, които рядко биха ползвали.

Tesla изглежда е разбрала това послание, тъй като намали цените на своята гама в Китай, дори след като достави рекордните 83 135 коли миналия месец. С фабриката си край Шанхай, която сега може да произвежда около 1 милион електромобила годишно, компанията очаква да привлече повече купувачи.

На пазара се прокрадва оптимизма, че след по-слабите доставки за третото тримесечие ще последва ръст през последните три месеца на годината, тъй като купувачите ще бързат да се възползват от държавните субсидии, които се очаква след това да бъдат премахнати.

И все пак, изправени пред по-силни съперници с по-дълбоки джобове и непредсказуема икономическа среда, Xpeng, Nio и Li Auto може да се сблъскат с допълнителни предизвикателства.