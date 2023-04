Битката между китайски и чужди марки се засилва на автоизложението в Шанхай

Tesla е големият отсъстващ на събитието

Най-голямото автомобилно изложение в Китай се завърна след миналогодишното прекъсване заради анти-Covid ограниченията на Пекин, като редица международни автопроизводители представиха най-новите си модели и технологии в опит да се противопоставят на възхода на местните марки в лицето на BYD Co., Nio Inc. и Xpeng Inc., пише Bloomberg.

Германските колоси Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG бяха в авангарда на международния тласък, показвайки нови електрически модели още преди официалния старт на изложението във вторник, докато южнокорейската Hyundai Motor Co. заяви, че скоро ще пусне своя Elantra N и други модели в Китай.

За да не остане по-назад, местната BYD Co. представи електрически суперавтомобил, докато по-малкият конкурент Li Auto Inc. очерта планове за разширена гама от 11 нови електромобила до 2025 г.

Японските производители Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. също ще се стремят да популяризират своите електрически модели, тъй като през последните години продажбите им в Китай губят част от положителния импулс. Последната итерация на електрически автомобили, bZ на Toyota и e:NS2 и e:NP2 на Honda, ще бъдат в центъра на вниманието, смята анализаторът на Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида.

Един забележителен отсъстващ тази година е Tesla Inc. Най-големият производител на електромобили в света по пазарен дял няма да присъства на изложението. Електромобилният лидер има неприятни спомени от последното изложение в Шанхай през 2021 г., когато собственичка на Model 3 привлече вниманието като се качи на изложбено превозно средство, обвинявайки американския концерн, че е отговорен за катастрофа с нейното семейство, при която баща ѝ едва не загива поради повредени спирачки. Протестът на жената намери широко отражение в китайските социални платформи и постави началото на вълна от потребителски критики спрямо Tesla.

Кой се нуждае от телевизор, когато можете да си купите Lincoln?

Една от по-забавните характеристики на актуализирания SUV Lincoln Nautilus на Ford Motor Co. е 24-инчовият панорамен дисплей, разположен в долната част на предното стъкло.

Екранът може да показва информация по време на шофиране, както и да се използва, за да помогне на изморените пътници да се отпуснат, изтъква Кемал Курич, дизайнер на Ford, по време на видео презентация.

„Колите вече не са само за транспорт“, посочва той, добавйяки: „Те са мобилно работно място и убежище, където можете да се отпуснете“.

Hyundai ще даде на Китай новият Elantra

Hyundai Motor заяви, че ще представи своя нов седан Elantra N, както и Ioniq 5 N в Китай през втората половина на тази година, които ще бъдат последвани от компактния SUV Mufasa, специално проектиран за Китай.

„Новата Elantra N, един от най-обичаните модели на марката N, ще промени правилата на играта на китайския пазар“, заяви вицепрезидентът и ръководител на марката N & Motorsports Тил Вартенберг.

Polestar: Клиентите са предпазливи в наши дни

„Като цяло целият свят се намира в ситуация, в която всички са малко нервни и предпазливи и това засяга всички производители на автомобили, дори премиум сегмента“, споделя главният изпълнителен директор на Polestar Томас Ингенлат. „Това е напълно естествено нещо, ако имате (ускорена) инфлация, война в Европа, имате колабиращи банки. Това е сценарий, при който смятам, че потребителят е малко по-внимателен при харченето на пари“, добавя Ингенлат.

Шведската марка представи своя Polestar 4 на изложението — електрически SUV без задно стъкло.