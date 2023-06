GM взима пример от Ford – ще използва мрежата на Tesla от супербързи зарядни станции

Това ще помогне на GM да спести до 400 млн. долара от предварително обявената инвестиция от 750 млн. долара за изграждане на зарядна мрежа

Американският автомобилен концерн General Motors Co. последва примера на своя местен конкурент Ford Motor Co. и сключи сделка за партньорство с Tesla Inc. за използването на мрежата на базирания в Остин, Тексас, концерн от супербързи зарядни станции за електромобили в Северна Америка, съобщава CNBC.

Съгласно споразумението новите автомобили на GM ще имат достъп до 12 хил. супербързи зарядни устройства на Tesla.

GM, подобно на Ford, също ще започне от 2025 г. да инсталира в своите нови автомобили конектори за зареждане, разработени от Tesla, които са известни като Северноамерикански стандарт за зареждане (NACS), вместо сегашния индустриален стандарт CCS.

Главният изпълнителен директор на GM Мари Бара заяви пред CNBC в четвъртък, че в резултат на сделката автомобилният производител очаква да спести до 400 млн. долара от предварително обявената инвестиция от 750 млн. долара за изграждане на зарядна мрежа за електромобили.

Партньорството между двете компании представлява голяма победа за Tesla и нейната технология. Очаква се сделката да увеличи натиска върху други автомобилни производители - както и върху правителството на САЩ, което инвестира милиарди долари в изграждането на национална мрежа - да възприемат стандарта на Tesla.

Анализаторите от Wall Street вече приветстваха сделката между Tesla и Ford, определяйки я като „печеливша“, когато беше обявена миналия месец.

Споразумението с GM беше обявено от Бара и Илон Мъск по време на аудиодискусия на живо в Twitter Spaces. Стремежът на GM отразява усилията на компанията да увеличи производството на своите изцяло електрически превозни средства в преследване на обеми на продажби на нивото на Tesla в сегмента.

Това също бележи рязък обрат в стратегията на GM. Преди седмици, когато Ford обяви партньорството с Tesla, GM все още работеше с инженерната организация SAE International за разработване и усъвършенстване на стандарта CCS.

„Мисля, че имаме реална възможност наистина да направим така, че това да бъде унифицираният стандарт за Северна Америка, което мисля, че дори ще позволи по-масово приемане, така че не мога да бъда по-развълнувана“, изтъкна Бара по време на дискусията, която продължи по-малко от 10 минути.

Разговорът между двамата изпълнителни директори бележи още един обрат – в техните отношения, след като на 27 октомври Бара бойкотира Twitter, а малко след това GM преустанови рекламите в социалната платформа.

Говорител на GM посочи в четвъртък, че марките на групата и някои ръководители продължават да използват Twitter, но компанията не е възобновила рекламирането в социалната платформа. Бара заяви пред CNBC след дискусията в Twitter, че „е възможно“ компанията в крайна сметка да възстанови рекламата, докато търси нов главен маркетингов директор и „преосмисля“ своята маркетингова стратегия.

Сделката между GM и Tesla, подобно на тази с Ford, вероятно ще бъде от полза и за двете компании. Очаква се това да осигури много по-широка мрежа за собствениците на автомобили на GM и Ford и увеличаване на използването на устройствата на Tesla.