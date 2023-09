Tesla отвръща на конкуренцията с първа актуализирана версия на Model 3

Новата итерация на електромобила се предлага с по-спортен вид и пробег от 606 километра с едно зареждане на батерията

Tesla Inc. представи първата обновена версия на своя популярен седан Model 3, която предлага по-елегантен външен вид и по-дълъг пробег, съобщава Bloomberg. Това подчертава усилията на американския концерн за засилване на търсенето, който понижи няколкократно цените на своите модели в САЩ и Китай, предизвиквайки ценова война на най-големия електромобилен пазар в света.

Новата итерация на Model 3 с четири врати се предлага с по-спортен вид и пробег от 606 километра с едно зареждане на батерията. Добавени са два нови цвята — стелт сиво и ултра червено, а към интериора е добавена аудио система със 17 високоговорителя, персонализирано осветление и 8-инчов сензорен екран за пътниците на задните седалки.

Стандартната версия със задно задвижване ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,1 секунди.

Само часове след дългоочакваното разкриване на своята гама Tesla направи драстични намаления на цените на Model S и X в Китай и САЩ и намали цената на функцията си за напълно автономно управление с 3000 долара до 12 000 долара.

Съкращенията следват предходните намаления на цените от миналия месец и няколкото кръга на отстъпки, които вече се отразиха на маржа на брутната печалба на базираната в Остин, Тексас, компания.

Въпреки че обновеният Model 3 сега се предлага с по-висока от очакваната цена от 259 900 юана (35 800 долара) в Китай - с 12% повече от по-старата версия – Tesla се нуждаеше от опресняване, за да се справи с местните конкуренти в лицето на BYD Co. - която има за цел да продаде 3 милиона превозни средства тази година — и Nio Inc. и Xpeng Inc., които разширяват продуктовата си гама, съобразена с местните вкусове.

Tesla откри, че за да спечели срещу конкуренцията на китайския пазар, трябва да увеличи натиска върху цените и да положи повече усилия, изтъква Бил Русо, бивш изпълнителен директор на Chrysler, който сега ръководи Automobility Ltd., базирана в Шанхай консултантска компания.

Продажбата на модел, който не е актуализиран от шест години, на такъв пазар, е автомобилният еквивалент на закупуването на по-стар iPhone, добавя Русо. Според него ще бъде „голямо предизвикателство“ да се поддържа по-висока ценова точка за новата версия и същевременно да се продава в значителни обеми.

„Ако не сте най-новият и най-великият, ви остават ценови отстъпки като единственото ви оръжие“, подчертава Русо.

Доставките от фабриката на Tesla в Шанхай се свиха през юли до най-ниското си ниво тази година. Оттогава компанията намали допълнително цените, подхранвайки опасенията за подновен фронт в тежката ценова война, която ерозира маржовете на печалбата в сектора.

Местните конкуренти, включително Xpeng и марката Zeekr на Geely Automobile Holding Ltd., също намалиха агресивно цените и пуснаха нови продукти, за да се конкурират директно с Tesla, докато Nio обеща да пусне първия продукт на новата си марка за масовия пазар веднага след 2024 г. .

Мъск за първи път представи Model 3 през март 2016 г., но се сблъска с няколко месеца на „производствен ад“, докато компанията се бореше да увеличи производството през 2018 г.

Новият модел е наличен във всички сайтове за поръчки в Китай, Европа, Близкия изток и Австралия, но не и в САЩ.