Мъск иска по-голям контрол върху Tesla, преди да създаде своя AI

Илон Мъск заяви, че би предпочел да разработва продукти с изкуствен интелект (AI) извън Tesla, ако няма 25% контрол над дружеството – намек, че милиардерът би искал да има по-голям дял в най-високооценяваната компания за електрическа мобилност в света.

Главният изпълнителен директор на Tesla, който в момента има дял от над 12% според данни на Bloomberg, посочи в публикация в социалната мрежа Х, че автомобилната му компания е колекция от дузина стартъпи. Той дори призова за сравнение между Tesla и General Motors, един от световните лидери в автомобилната индустрия.

Tesla разработва робота Optimus, а миналия месец публикува видео, в което се виждат постигнати подобрения в хуманоидния прототип. Автомобилопроизводителят също така инвестира над 1 млрд. долара в проекта за суперкомпютър Dojo, който трябва да обучава моделите за машинно обучение на производителя зад системите му за самоуправление и който според анализатори може да добави 500 млрд. долара към стойността на Tesla.

На ежегодния AI ден на Tesla през 2021 г. Мъск заяви, че иска да покаже, че компанията е повече от просто производител на електрически коли, а също така и „лидер в реалния AI“.

Мъск, който е и най-големият единичен акционер в компанията направи изказването си в Х в отговор на друга публикация, в която се питаше защо му е ново голямо възнаграждение, за да остане мотивиран.

„Не се чувствам удобно да развивам Tesla като лидер в AI и роботиката, без да имам приблизително 25% контрол при гласуване“, посочи главният изпълнителен директор. „Ако имам 25%, това означава, че имам влияние, но мога да бъда преборен, ако два пъти повече акционери гласуват срещу мен спрямо за мен. При 15% или по-малко съотношението за/против при преодоляването ми прави поемането на контрола от съмнителни интереси твърде лесно“, заяви той.

I am uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI & robotics without having ~25% voting control. Enough to be influential, but not so much that I can’t be overturned.

Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. You don’t seem to understand…