Електромобилните компании изгубиха своя борсов блясък

Охлаждането на пазара подчертава проблемите пред сектора, който трябва да докаже, че е способен да оцелее

Отминаха дните на звездните дебюти на фондовата борса, които тласнаха оценките на производителите на електрически превозни средства до над 100 млрд. долара. Сега предлагането на тези книжа е само за смелите, пише Bloomberg.

Поток от лоши новини за сектора тази седмица потвърждава колко много се е помрачила цялостната картина за няколко години. Първо Renault обяви, че отменя планираното листване на своя електромобилен бизнес Ampere, което трябваше да стане факт тази година. След това Bloomberg съобщи, че и Volkswagen се отказва от усилията си да търси външни инвеститори за своето звено за батерии Power Co.

Това е рязък обрат от бурните дни на пандемията, когато инвеститорите се стремяха към експозиция относно разрастващия се сектор. Изгряващи фирми като Rivian Automotive Inc. и виетнамската VinFast Auto Ltd. преди засенчваха с оценката си традиционни концерни като General Motors Co.. Сега анализаторите понижават своите прогнози за печалбите в сектора, тъй като растежът на продажбите се забавя.

Акциите на електромобилните компании сега се сринаха от своите пикове, като книжата на Lucid Group Inc. и XPeng Inc. са поевтинели с повече от 80%. Листването на Ampere се очакваше да бъде едно от най-големите тази година в Европа, като главният изпълнителен директор на Renault Лука де Мео се надяваше на оценка от цели 10 млрд. евро, почти колкото е пазарната капитализация на Renault.

Инвеститорският интерес към Rivian бързо избледня. Източник: Bloomberg

„Когато за първи път обявиха оценката от 10 млрд. долара за Ampere, електромобилният балонът беше в пиков режим, като VinFast се търгуваше като втория по големина производител на автомобили на планетата“, коментира Марк Тейлър, директор в британската фирма Panmure Gordon. „Времената се промениха рязко“, добавя той.

Силен дебют, последван от тих провал

Почти всички акции на електромобилни компании, които бяха листнати чрез първично публично предлагане (IPO) или сливане с дружества със специално предназначение (SPAC) през последните пет години, сега се търгуват по-ниско от цената, на която бяха първоначално оценени.

Историческа разпродажба

Акциите Rivian, Lucid и Xpeng са поевтинели с почти 90% спрямо своя връх. След листването им общата оценка на трите фирми беше по-голяма от тази на всички традиционни производители на автомобили. Rivian сама успя да надмине оценката на Volkswagen в даден момент.

По-високите разходи по заеми, бавната икономика в някои части от Европа, както и краят на стимулите за електромобили в страни като Германия удрят растежа в сектора.

Междувременно, индексът на Bloomberg, проследяващ акциите на електромобилните концерни, показва, че книжата на въпросните компании се търгуват с висока премия спрямо традиционните производителите дори след тежкия спад през последните няколко години. Това обикновено предполага, че секторът може да се коригира допълнително.