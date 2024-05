Китайската BYD планира да изгради втори монтажен завод в Европа през 2025 г.

По този начин компанията подкрепя плановете си да се превърне във водещ производител на електромобили в региона

Китайският автомобилен производител BYD ще обмисли изграждането на втори монтажен завод в Европа през 2025 г., заяви ръководителят на европейския бизнес на компанията Майкъл Шу, цитиран от Ройтерс.

Шу подчерта, че BYD иска да стане водещ производител на електрически превозни средства в Европа до 2030 г.

„Убедени сме, че можем да бъдем на водеща позиция до 2030 г.“, заяви той на конференцията Future of the Car, организирана от Financial Times.

BYD обяви миналия декември, че ще построи завод за електромобили в Унгария, превръщайки се в първия голям китайски автомобилен производител с производствена база в Европа.

Коментарите на Шу са предхождани от визитата на китайския президент Си Дзинпин в Унгария, като това беше третата и последна спирка на държавни глава в рамките на неговото първо посещение в Европа от пет години.

Под управлението на премиера Виктор Орбан Унгария се превърна във важен търговски и инвестиционен партньор за Китай, за разлика от някои други страни от Европейския съюз (ЕС).

Топлите политически отношения бяха осребрени в инвестиции, след като китайски производители на батерии и електрически превозни средства започнаха да създават производствени съоръжения в Унгария.

Производител на електромобилни батерии Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) е сред най-големите инвеститори в страната със завод на стойност 7,3 млрд. евро в Дебрецен.

В края на април BYD отчете увеличение на приходите и нетната печалба, въпреки че резултатите изостанаха от пазарните прогнози.

След като измести Volkswagen Group AG като най-продаваната автомобилна марка в Китай миналата година, BYD реши да укрепи позицията си, като намали цените на моделите в своята гама. Най-евтиният ѝ модел, популярният хечбек Seagull, сега започва на цена от 69 800 юана, или по-малко от 10 000 долара.

Компанията също така навлиза в премиум и ултралуксозния сегмент на пазара, като миналата седмица представи четири нови модела и една концепция в рамките на своите марки Denza, Yangwang и Fang Cheng Bao на автомобилното изложение в Пекин.