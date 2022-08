Силното търсене на литий подхранва инвестиционната истерия в Австралия

В близкото минало миннодобивните компании бяха пренебрегвани от автоконцерните - сега те са постоянно ухажвани заради значението на лития за електромобилите

В скалистите пустини на Западна Австралия шепа малко известни и някога отбягвани миннодобивни компании внезапно се оказват в центъра на вниманието, тъй като индустрията за електрически превозни средства търси все повече литий, който стои в основата на най-употребяваната технология за производство на батерии, пише Bloomberg.

Телефоните на представителите на индустрията за добив на литий в Австралия вече прегряват от разговори с банкери и брокери, които се опитват да се изкачат на гребена на вълната. Страните обсъждат редица сделки за осигуряване на инвестиции на стойност около 42 млрд. долара, необходими на миннодобивните компании, за да постигнат целите си. Международните автоконцерни вече се надпреварват да купуват дялове от въпросните компании, отказвайки се от досегашните споразумения за доставка, инвестирайки в разширяването на наличните мини и в изграждането на нови.

„Апетитът е ненаситен“, изтъква в интервю за Bloomberg Дейл Хендерсън, главен изпълнителен директор на Pilbara Minerals Ltd. „Всеки производител на литий е много популярен в момента“, добавя той.

Тъй като чистият ръст при продажбите на автомобили в световен план през 2021 г. се дължи на електромобилите, търсенето на суровини за батерии внезапно скочи. Китай доминира във веригата на доставка на литий, което кара Западът да финансира развитието на собственото си производство. Миннодобивните компании в Австралия, дом на около половината от глобалните доставки на метала според Геоложкия институт на САЩ, сега биват ухажвани от автомобилните концерни, размахващи чекови книжки.

Главният изпълнителен директор на Liontown Resources Ltd. Тони Отавиано говори предпазливо по тази тема. Той посочва, че са необходими от пет до осем години, за да се въведе в експлоатация ново съоръжение за добив.

литий1

Когато неговата компания за първи път се обръща към автомобилните производители, те не проявяват особен интерес към инициативата, спомня си Отавиано. „Повечето от тях не бяха сигурни дали е добре да се ангажират твърде много в процеса на снабдяване с метала. Сега виждаме коренно различна позиция“, добавя той.

През юли Ford Motor Co. обяви споразумение с Liontown за доставка на близо една трета от очакваното производство на миннодобивната компания през следващите няколко години без да разкрива стойността на сделката. В тази връзка Ford осигури финансиране за Liontown чрез дълг за 300 млн. австралийски долара (210 млн. долара) за по-нататъшно разширение на обекта в долината на изоставения град Катлийн.

Тази трансакция е предхождана от сделки между Liontown и компании като Tesla Inc. и LG Chem Ltd. Малко преди това Stellantis NV придоби дял в австралийската миннодобивна компания Vulcan Energy Resources Ltd. за доставка на литий.

литий2

Пазарни оценки и инвестиции

През 2020 г. малцина се интересуваха от природните дадености на Пилгангура, където Pilbara Minerals, местна компания за добив на литий, разработва едно от най-големите литиеви находища в света.

По това време акциите на Pilbara се търгуваха срещу 13 австралийски цента, като фокусът върху лития от страна на автомобилната индустрия изстрелва стойността на книжата до над 2,85 австралийски долара, осигурявайки на компанията пазарна капитализация от 5,8 млрд. долара. Пазарната оценка на Liontown достига 2,2 млрд. долара.

Поскъпването на акциите се отразява и върху цената на самия литий, която нараства с близо 500% през последната година. Пазарът на метала вероятно ще остане затегнат, а цените високи през останалата част на годината, прогнозира BloombergNEF.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск се оплаква от скока на цените в Twitter, сигнализирайки, че автомобилният производител ще трябва да се присъедини към играта за добив и рафиниране на литий.

В световен мащаб индустрията ще се нуждае от поне 42 млрд. долара инвестиции до края на десетилетието, за да отговори на търсенето, изчислява Benchmark Mineral Intelligence.

„Апетитът за жизненоважни минерали от качествени компании в момента е най-големият, който сме виждали някога“, изтъква Кембъл Купър от инвестиционната банка Greenhill & Co., която консултира Liontown по скорошната сделка с Ford. „Като се има предвид конкурентната динамика, сделките трябва да бъдат гъвкави и креативни, за да са успешни“, добавя той.