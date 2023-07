Threads детронира ChatGPT и стана най-бързо растящата онлайн платформа

Threads, конкурентът на Twitter, пуснат от Meta Platforms, премина границата от 100 млн. регистрации за първите пет дни след премиерата си, обяви главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг. Услугата успя да детронира ChatGPT като най-бързо растящата онлайн платформа, постигнала това, предава Ройтерс.

Threads поставя рекорди по ръст на броя на потребителите от премиерата си в сряда. Популярни личности, политици и други се присъединяват към социалната мрежа, разглеждана от анализатори като първата сериозна заплаха за микроблогинг платформата на Илон Мъск.

„Това е предимно органично търсене, като дори не сме започнали много промоции“, коментира Зукърбърг в публикация в Threads, в която обявява постижението.

Достигането на 100 млн. потребители от услугата беше значително по-бързо от това на ChatGPT, която се превърна в най-бързо растящото потребителско приложение в историята през януари – около два месеца след премиерата си, сочи проучване на UBS.

Twitter има близо 240 млн. монетизируеми дневно активни потребители към края на юли миналата година, показват последните официални данни на компанията преди Мъск да я придобие. Въпреки това данни от компании за уеб анализи подсказват, че потреблението е спаднало до днес.

Уеб трафикът на Twitter се е понижил с 11% спрямо предходната година в дните преди премиерата на Threads, в сравнение с 4% по-малко на годишна база през юни, твърдят от Similarweb.

В неделя в Twitter Матю Принс, главният изпълнителен директор на фирмата за интернет инфраструктура Cloudfare, сподели графика, показваща подобна траектория, и заяви, че трафикът на Twitter „потъва“.

В понеделник главният изпълнителен директор на Twitter Линда Якарино заяви, че миналата седмица платформата е записала „най-големия си ден по потребление“ от февруари насам, без да разкрива повече подробности. „Има само ЕДИН Twitter”, туитна тя.

Don’t want to leave you hanging by a thread… but Twitter, you really outdid yourselves! Last week we had our largest usage day since February. There’s only ONE Twitter. You know it. I know it. ?