Голямата битка в Холивуд - колко изкуствен интелект е прекалено много изкуствен интелект

Филмовата индустрия е разкъсана между възможностите да ползва новата технология и това да се раздели с редица работни места

Алън Рък, актьорът, който изигра Конър Рой в сериала Succession („Наследници“), твърди, че той и негов приятел режисьор са тествали инструмента за генеративен изкуствен интелект ChatGPT преди няколко месеца по време на обяд, за да видят дали може да напише сценарий.

Те са поискали от него да напише сцена за Рък в Succession като войник на основно обучение – нещо като ролята на актьора в бродуейското шоу Biloxi Blues.

„Не ставаше за нищо“, споделя Рък. „Беше изпълнено с клишета и най-изтърканата идея, която можете да си представите“.

Потенциалното използване на изкуствения интелект в телевизията и филмите се превърна в гореща тема по време на най-голямата холивудска работническа стачка от 60 години. Рък, подобно на много други сценаристи и актьори, се притеснява, че технологията ще замени работни места и ще създаде нискокачествено съдържание, пише Wall Street Journal.

Директори на компании от развлекателния сектор твърдят, че ботовете скоро няма да пишат сценарии, като наричат тези страхове преувеличени. Но големите компании в Холивуд, включително Warner Bros. Discovery, Paramount Global и NBCUniversal, вече използват инструменти с изкуствен интелект по други начини, включително активно проучват нови приложения – от обобщения на сценарии до специални ефекти и промоционален маркетинг, твърдят източници, запознати с въпроса.

Няколко директори на студиа казват, че инструментите с изкуствен интелект могат да ускорят разкадроването, което показва поредица от графики, за да се види как се развива дадена история. Ускорение може да има и при сценичния дизайн, като например измислянето как може да изглежда ресторант от 60-те години. Продуцентите биха могли да използват дигитална реплика на актьор, за да променят сцена, без да се налага да я заснемат отново, за да обърнат главата на някого или леко да променят изражението му, допълват ръководители на студиа.

Едно от обещаващите приложения е за дублаж с гласовете на актьорите на различни езици. Изкуственият интелект може да накара аудиото да звучи като Бен Афлек или Харисън Форд, които говорят италиански или немски език, включително може да коригира движението на устните им.

Някои работещи по производството на филми казват, че всичко това води до опасен път. Хари Юн, който е филмов монтажист, работил по продукции като Minari и Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, казва, че е притеснен, че ако бъдат захранени с достатъчно данни, моделите с изкуствен интелект могат да създадат прилична първа версия на сцена.

„Съвсем скоро режисьорите ще питат: Защо се нуждаем от трима редактори на една сцена? Защо не двама или един?“, коментира той. Юн твърди, че има стойност в бавния процес, извършван от хората, по гледане на заснетото през деня и слушането на репликите отново и отново.

Гиганти в развлекателния бизнес са говорили с редица играчи в сферата на изкуствения интелект, включително OpenAI, Runway, Stability Diffusion и Adobe, докато търсят начини да ползват технологията. Директори от индустрията казват, че някои работни места вероятно ще бъдат изложени на риск, докато изкуственият интелект намира мястото си в производствения процес, но в други случаи би бил просто инструмент за улесняване на работата.

„Изкуственият интелект повдига трудни, важни творчески и юридически въпроси за всички“, коментира Алиансът на филмовите и телевизионни продуценти – групата, която преговаря от името на студиата и стрийминг компаниите. „Това е нещо, което изисква много повече обсъждания, каквито сме се ангажирали да направим“.

Warner е провела разговори с OpenAI относно използването на ChatGPT за задачи като създаването на описания на различно съдържание в нейната стрийминг услуга Max, а вероятно в бъдеще и за обобщаване на сценарии, изпратени на ръководителите на студиото за преглед, твърдят източници, запознати със ситуацията.

Netflix пък иска да наеме продуктов мениджър, занимаващ се с изкуствен интелект, който ще „дефинира стратегическата визия“ за платформата за машинно обучение на гиганта, гласи обявата за работа.