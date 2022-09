Google се сбогува с пазара на игри и прекратява дейността на Stadia 

Компанията обещава възстановяване на разходите за хардуер на клиентите си

Американският технологичен концерн Google съобщи, че закрива стартиралата през 2019 г. Stadia, защото услугата за видеоигри не е имала достатъчно потребители.

„Макар че подходът на Stadia към стрийминга на игри за потребители беше изграден върху силна технологична основа, той не получи очакваното от нас привличане на потребители", заяви Фил Харисън, вицепрезидент и генерален мениджър на Stadia, в публикация в блога.

Stadia дебютира през ноември 2019 г. с популярни франчайзи от трети страни, включително Destiny 2 и Assassin's Creed Odyssey. Но крайната цел на Google беше да напълни Stadia с оригинално съдържание и компанията нае стотици разработчици на игри от Монреал и Лос Анджелис. Те не разполагаха с много време, за да се развиват, преди Google да закрие вътрешната си разработка на игри в началото на 2021 г. Хора, запознати с дейността в студиото, заявиха тогава, че технологичният гигант, който е обвързан с правила, се затруднява да създаде среда, благоприятна за разработването на видеоигри, което е интердисциплинарно и може да бъде хаотично. Въздействието на Covid-19 стимулира замразяването на наемането на служители в Google, което създаде предизвикателства за попълването на отдела с персонал.

Геймърите също така се притесняваха от идеята, че игрите, които купуват за 60 долара на бройка, не им принадлежат, тъй като се съхраняват в облака - притеснение, потвърдено от съобщението за спирането на услугата. Свикнали да притежават собствен хардуер, някои геймъри смятат, че Stadia е твърде рязка промяна.

Идеята на Stadia беше потребителите да могат да излъчват игри директно на устройства, като телевизори или телефони, и да не се нуждаят от конзоли като PlayStation на Sony Group Corp. и Xbox на Microsoft Corp., за да играят, припомня The Wall Street Journal.

Предложението срещна скептицизма на някои анализатори, които заявиха, че има силна конкуренция от страна на други компании за видеоигри.

Компанията майка на Google, Alphabet Inc., наскоро отбеляза най-бавния си тримесечен ръст на приходите от две години насам, тъй като някои рекламодатели намалиха разходите си. Компанията също така планира да забави наемането на служители до края на тази година.

Други технологични компании също инвестираха във видеоигри през последните години. Sony и Microsoft смятат, че игрите в облака са бъдещето на разпространението на игрите. Microsoft се опитва да купи компанията за видеоигри Activision Blizzard Inc., а Facebook, Netflix Inc. и Amazon.com Inc. представиха предложения за стрийминг на игри.

Харисън заяви, че Google е ангажирана с игрите и вижда начини да използва технологията на Stadia в други части на компанията, като магазина за приложения Google Play и YouTube.

Потребителите на Stadia ще могат да играят до 18 януари, твърди мениджърът. Потребителите могат да получат възстановяване на суми за покупки на хардуер, направени чрез Google Store, както и за покупки в магазина Stadia, казва още Харисън.

Google и Alphabet имат дълга история на услуги, които са спрели, включително социалната мрежа Google+, RSS четеца и услугата за интернет Loon.