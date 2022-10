Apple обнови линията си за iPad-и и представи по-евтин телевизионен приемник

Новият iPad Pro и Apple TV представляват първите обновления на тези продукти от година и половина насам

Американският технологичен концерн Apple Inc. представи първия си преработен iPad от пет години насам, както и нов по-бърз Pro модел и по-евтин телевизионен приемник, с което се стреми да привлече нови потребители, тъй като се очаква поредното рекордно празнично тримесечие.

Най-новият iPad Pro вече е снабден със същия чип M2, използван в последните компютри Mac, а базовият iPad получава нов дизайн и нов порт за зареждане, съобщи компанията във вторник в поредица от онлайн съобщения. Междувременно новото устройство Apple TV е с по-ниска цена и повече място за съхранение.

Промените спомагат за съживяването на продукти, които често остават в сянката на iPhone на Apple - най-големият източник на приходи за компанията. iPad генерира около 9% от приходите на технологичния гигант и се радваше на оживление в първите дни на пандемията, въпреки че също пострада от кризата с доставките. Продуктите на компанията за дома, част от подразделение, което включва Apple TV, както и смарт часовници и високоговорители, генерират близо 11% от приходите през миналата година.

Очаква се Apple да генерира приходи от над 128 млрд. долара през декемврийското си тримесечие, което е с около 4% повече от предходната година. Това е по-бавен ръст в сравнение с последните празнични периоди, но компанията се бори с колебливите потребителски разходи, инфлационния натиск и страховете от рецесия, предава Bloomberg.

Първоначално Apple възнамеряваше да увеличи производството на iPhone тази година, за да отговори на повишеното търсене, но през последните седмици намали тези планове, съобщи Bloomberg News. A специализираният сайт The Information съобщи във вторник, че Apple преоценява търсенето на iPhone Plus - нов модел с голям екран, но без характеристиките на iPhone 14 Pro или Pro Max.

Акциите на Apple поскъпнаха с 0,94% до 143,75 долара в Ню Йорк.

Новите продукти от вторник могат да дадат на потребителите причина да се преориентират към по-високия клас. Новият iPad Pro и Apple TV представляват първите обновления на тези продукти от година и половина насам. След незначителна актуализация през септември 2021 г. основният iPad вече има изцяло нов външен вид - и цена, увеличена със 120 долара.

Apple обнови линията си за iPad-и. Снимка: Apple

Тв приемникът Apple TV все още заема централно място в стратегията на компанията за всекидневната, но продуктът е засенчен от по-евтини конкуренти от Amazon.com Inc. и Google на Alphabet Inc. По последни данни на EMarketer Inc. устройството заема едва около 5% от пазара.

С iPad Pro, представен за първи път през 2015 г., Apple се опита да превърне устройството в убедителен заместител на лаптопа. Базираната в Купертино, Калифорния, компания предлага клавиатура Magic Keyboard с вграден тракпад. Тя разработи и интерфейс, наречен Stage Manager, който има за цел да улесни многозадачната работа, въпреки че тази функция получи слаби първоначални отзиви.

Новият iPad Pro изглежда идентично с моделите, пуснати на пазара през 2021, 2020 и 2018 г. Основната промяна е добавянето на чип M2. Според Apple новият модел работи с 15% по-бързо от версията с M1 и продължава да се предлага в 11-инчов и 12,9-инчов размер.

Новият iPad Pro също така получава по-бърза Wi-Fi връзка и функция на Apple Pencil, която позволява на стилуса да работи, докато е надвиснал над екрана - но не го докосва. Има и поддръжка на ProRes видеозапис - по-усъвършенстван формат.

Като цяло тазгодишният iPad Pro вероятно има най-малко значими промени от всички актуализации от първото му пускане на пазара преди седем години. Apple запазва същите цени и възможности за място за съхранение. Цената на 11-инчовия модел ще продължи да бъде 799 долара, а цената на 12,9-инчовата версия остава 1099 долара. Но цената може да достигне до 2399 долара с най-големия размер на екрана, 2 терабайта памет и 5G свързаност.

По-големи промени предстоят в началния клас iPad. Устройството получава свеж външен вид с плоски ръбове, съответстващ на iPad Pro, iPad Air и iPad mini. За първи път моделът от начално ниво получава USB-C конектор, който заменя Lightning порта. Този ход ще уеднакви стратегията на Apple за конекторите на iPad, ще увеличи скоростта на трансфер на данни и ще отговори на предстоящо изискване на Европейския съюз.

Новият iPad от начално ниво струва 449 долара, което е увеличение спрямо цената на предишния модел от 329 долара. Предвид тази по-висока цена Apple запазва миналогодишния модел на цена 329 долара, за да предложи на потребителите по-нискобюджетен вариант.

Компанията пусна на пазара и нова клавиатура Magic Keyboard Folio за 250 долара, която освен стойка добавя към аксесоара и функционален ред за управление на музиката, яркостта и други функции. Артикулът е подобен на предложенията на Microsoft Corp. за нейните устройства Surface.

Новият модел също така премества предната камера на хоризонталната страна на устройството, добавя чип A14 Bionic и се предлага в нови цветове, като синьо и жълто. Новите iPad-и бяха пуснати в продажба за предварителни поръчки във вторник, като продуктите ще достигнат до магазините на 26 октомври.

Изненадващо е, че новите Pro модели не включват обновена приставка за клавиатура и хоризонтално разположена камера - често срещано искане от страна на потребителите. Новият модел от начално ниво поддържа само оригиналния Apple Pencil от 2015 г., който се зарежда с Lightning конектор. Това е неудобно решение, като се има предвид, че новият iPad има USB-C порт, а не Lightning. Това означава, че потребителите ще трябва да си купят донгъл за 9 долара, за да зареждат Apple Pencil с новия таблет.

iPad беше гореща тема за Apple, когато пандемията принуди потребителите да подредят домашните си офиси. Това помогна за възстановяването на продукта, чиито продажби се забавиха през втората половина на 2010 г.

Новият Apple TV вече се предлага в два варианта: по-евтина версия за 129 долара, която може да се свързва с интернет само чрез Wi-Fi, и версия за 149 долара, която има Ethernet порт за кабелни връзки. Версията само с Wi-Fi разполага с 64 гигабайта памет, докато версията от по-висок клас има 128 гигабайта - два пъти повече от максималното пространство, предлагано някога в Apple TV. Новият Apple TV. Снимка: Apple

И двата нови Apple TV имат чип A15, който е подобрен спрямо A12 в предишния модел. Apple също така модернизира дистанционното управление Siri Remote, което се доставя с Apple TV, за да използва USB-C порт за зареждане вместо Lightning. По-старият модел без поддръжка на 4K видео, Apple TV HD за 99 долара, е спрян от производство.

През миналата седмица Bloomberg News съобщи за плановете на Apple да актуализира iPad Pro, таблета от начално ниво и Apple TV. Компанията също така планира да обяви нови версии на MacBook Pro с чипове M2 Pro и M2 Max по-късно тази година.

Apple се стреми в крайна сметка да прокара своя таблет по-дълбоко в домовете на хората с план да превърне устройството в интелигентен хъб и високоговорител. Подходът ще бъде подобен на този, който Google прави с предстоящия си таблет Pixel, съобщи Bloomberg News.

Apple също така работи по прецизиране на Stage Manager, софтуера за многозадачна работа на iPad, след дебюта му в бета версията на iPadOS 16. Apple заяви, че софтуерът, който включва новия интерфейс, ще бъде официално пуснат на 24 октомври. MacOS Ventura, новият софтуер за Mac със същата функция, ще бъде пуснат на пазара същия ден.

Функцията е предназначена да позволи на потребителите да работят с няколко приложения на един и същи екран едновременно, подобно на Mac или PC. Но тестващите софтуера установяват, че той има много грешки и объркан интерфейс. Apple обеща да направи подобрения и отложи въвеждането на режим, който може да позволи работа с външни монитори, за по-късно тази година.