Руската марка смартфони AYYA T1 е продала по-малко от 1000 бройки, откакто се появи на пазара преди повече от година, съобщи бизнес всекидневникът „Ведомости", позовавайки се на неназовани източници, близки до търговците на дребно.

Откакто търговските вериги са започнали да ги продават през октомври 2021 г., са закупени само 905 устройства AYYA T1, което представлява едва 18% от произведените до момента 5000 смартфона AYYA T1 за руския пазар.

Разработен от дъщерното дружество „Смартекосистем“ на руския конгломерат за отбранителна промишленост „Ростех“, и сглобяван в Китай, AYYA T1 беше разглеждан от руски официални лица като потенциален заместител на iPhone след решението на Apple да спре продажбите си в Русия в отговор на инвазията в Украйна миналата година.

Денис Кусков, главен изпълнителен директор на изследователската агенция Telecom Daily реагира на слабия прием сред руските потребители и сравни 905-те продадени бройки със „статистическа грешка" в контекста на 24,5 милиона смартфона, закупени в Русия през миналата година.

От октомври 2021 г. досега в Русия са внесени само около 5000 смартфона AYYA. Според „Ведомости" лошите данни за продажбите на AYYA T1 са принудили търговците на дребно да намалят цената му до приблизителна рентабилната цена от 11 000 рубли (140 долара) през март 2023 г.

Представител на „Смартекосистем“, разработчика на AYYA T1, казва пред изданието, че намалената цена на телефона, който е наречен „телефон на доверието", тъй като предлага на потребителите възможност за физическо покриване на камерата и микрофоните, е била „специална промоция" и е символ на „желанието на компанията да предостави на широк кръг потребители достъп до сигурни технологии“.

В момента около 2000 смартфона AYYA T1 се използват от руските правоприлагащи агенти, както и от служителите на „Росатом“, агенцията за ядрена енергия на страната. Тези корпоративни версии работят с руската операционна система „Аврора“, а непопулярните им аналози за продажба на дребно - с операционната система Android 11 на Google.

Търговците на дребно са защитили слабите продажби на AYYA T1, като заявяват, че повечето единици са били раздадени на държавните служители, което е оставило много малко единици на разположение на потребителите за закупуване. Телефонът има 6,5-инчов LCD дисплей с честота на опресняване 60 Hz и разделителна способност 720 x 1600. Той се захранва от SoC MediaTek Helio P70, създаден с помощта на 12 nm технологичен възел на TSMC. Устройството е оборудвано с 4 GB RAM, а наборът от камери на гърба включва 12 МР и 5 МР камери. Отпред е разположена 13МР селфи камера.

Апаратът се поддържа от 4000mAh батерия с USB-C порт за зареждане. Няма 5G свързаност, но има microSD слот с капацитет 128GB. Бегъл поглед върху спецификациите показва защо телефонът не е голям хит в страната. А и въпреки че Apple спря продажбите на iPhone от повече от година, тези, които вече притежават iPhone, все още могат да го използват.

Apple ограничи приложението Maps, така че гражданите, които бягат от страната, да не могат да бъдат проследявани от функцията за трафик в реално време.

Функционалността на Apple Pay е силно ограничена, но App Store остава отворен, така че руснаците могат да продължат да харчат рублите си за платени приложения. Не е известно кога Apple ще възобнови продажбите на iPhone, iPad и Mac в страната, но вероятно това няма да се случи, освен ако Русия не прекрати войната или не постигне някакво мирно споразумение с Украйна.

Новината за ниските продажби на AYYA T1 на вътрешния пазар последва съобщенията, че на служителите на Кремъл е наредено да спрат да използват iPhone до 1 април поради опасения от шпионаж.

Подобно скромно представяне имаше и друга руска надежда. Наскоро се оказа, че пpeз пъpвия мeceц cлeд нaчaлoтo нa пpoдaжбитe – тoecт пpeз дeĸeмвpи минaлaтa гoдинa, сa пpoдaдeни caмo 6 oт нoвитe pycĸи, нo вcъщнocт ĸитaйcĸи Mocĸвичи.

Ha 23 нoeмвpи минaлaтa гoдинa в Mocĸвa зaпoчвa пpoизвoдcтвoтo нa aвтoмoбилитe oт възpoдeнaтa лeгeндapнa cъвeтcĸa мapĸa „Mocĸвич„. Bcъщнocт тeзи ĸpocoyвъpи нямaт нищo oбщo c Mocĸвa, c нacлeдcтвoтo нa бpaндa и дopи c Pycия ĸaтo цялo – тoвa ca изцялo ĸитaйcĸи aвтoмoбили, ĸaтo в мocĸoвcĸия зaвoд caмo им ce пocтaвят няĸoи мoдyли, тaбeлĸи и cтиĸepи.

Πъpвитe мoдeли нa възpoдeнaтa мapĸa – ĸpocoyвъpитe „Mocĸвич 3“ излязoxa нa пaзapa пpeз дeĸeмвpи минaлaтa гoдинa. Според „Автостат“ пpeз пъpвия мeceц cлeд нaчaлoтo нa пpoдaжбитe ca пpoдaдeни caмo 6 eĸзeмпляpa. Ho пpeз янyapи тaзи гoдинa пpoдaжбитe ca нapacнaли c нeвepoятнитe пoчти пeт пъти – 29 eĸзeмпляpa нa pycĸo-ĸитaйcĸитe Mocĸвичи. Pycĸитe мeдии зaпoчнaxa дa ce шeгyвaт, чe ĸъм днeшeн дeн бpoят нa нoвитe Mocĸвичи в Pycия e пo-мaлъĸ oт бpoя нa aвтoмoбилитe Fеrrаrі в Pycĸaтa фeдepaция.