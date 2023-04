Домакинствата се завръщат към кеша, за да оцелят през кризата с разходите за живот

Променящите се навици след десетилетия на все по-малко използване на пари в брой говорят за трайното въздействие на най-бързата инфлация от началото на 80-те години

В епоха на безпрецедентен достъп до методи за дигитални плащания кешът се завръща благодарение на нарастващите разходи за живот, пише Bloomberg.

Проучване, поръчано от Credit Karma и проведено от The Harris Poll през март, показва, че 53% от пълнолетните в САЩ и 46% в Обединеното кралство използват повече пари в брой сега, отколкото преди година. Това е съответно с 19 и 4 пр.п. повече спрямо броя на респондентите, които казват, че не използват повече пари в брой. Приблизително трима от всеки пет употребяващи пари в брой в двете страни казват, че използването на физически пари ги кара да харчат по-малко.

Променящите се навици след десетилетия на все по-малко използване на пари в брой говорят за трайното въздействие на най-бързата инфлация от началото на 80-те години на миналия век. Натискът е особено остър в Обединеното кралство, където ръстовете на цените остават над 10%, а главният икономист на централната банка предизвика онлайн фурор тази седмица, след като каза, че британците „трябва да приемат“, че са по-зле.

„Докато светът се връща към нормалността след пандемията и цените значително растат, виждаме парите в брой като един от най-трайните начини за управление на парите“, коментира Кортни Алев, асоцииран директор по управление на продукти в Credit Karma. Това наистина важи за всички поколения и финансовите ситуации, допълва тя.

Резултати от анкетата

До известна степен обратът в предпочитанията е реакция и на разпространението на дигитални начини за плащане – от Apple Pay и Venmo до безконтактни кредитни карти – за които някои потребители казват, че правят прекалено лесно харченето над бюджета. Повече от две трети от 3171 респонденти в проучването на Credit Karma казват, че подобни методи на плащане ги карат да харчат повече, отколкото са възнамерявали.

По-младите хора се насочват към тенденцията за „разделяне на пари“ от видеоклипове в TikTok, включващи финансови хакове като разделяне на парите в различни пликове, които да се използват за различни разходи. Потребителите също така използват социалните медии, за да се противопоставят на фирмите, които не приемат пари в брой.

„Голяма част от теорията за плащанията е да се премахнат търканията“, казва Натали Сийни, председател на Cash Access UK, която е създадена от британски банки и строителни дружества, за да насърчи широко разпространен достъп до пари в брой след законодателство за спиране на неговото намаляване.

Според нея проучвания показват голям ръст на продажбите, когато бизнеси, насочени към потребителите, например спортни арени, преминат към безконтактни плащания. „Една от причините е, че хората са по-склонни просто да докоснат [с картата си] и да купят неща, без да си мислят: Боже, това са много пари“.

Емили О’Донъл от Личфийлд, Англия, преминава към използване само на пари в брой през ноември, след като се натъква на видео в TikTok за разделяне на кеша. Преди това 26-годишната жена живее от заплата до заплата. Оттогава насам тя е изчистила дълг от 7000 паунда (8740 долара) и е започнала да спестява за жилищен депозит. Тя също публикува видеоклипове в социалната медия със съвети за бюджетиране.

„Дисциплината дойде от създаването на отчетност в TikTok и наличието на пликове с [пари за] бюджет, които влияят много визуално, тъй като никога преди не бях правила бюджет“, обяснява тя.

Сива икономика

Икономистът от Университета Харвард Кенет Рогоф каза, че възраждането на употребата на пари в брой може отчасти да отразява увеличеното търсене на това, което той нарича „услуги на сивата икономика“ - например плащане на детегледачка в брой, за да се избегнат данъци. „Напълно възможно е сивата икономика да е нараснала по време на пандемията и данните за употребата на кеш отразяват това“, казва той.

Рогоф, автор на „The Curse of Cash: How Large-Denomination Bills Aid Crime and Tax Evasion and Constern Monetary Policy“, изчислява, че тази част от икономиката формира до 10% от брутния вътрешен продукт на САЩ и повече в Европа.

Заключенията на Credit Karma предполагат, че възраждането на използването на пари в брой от пандемичните ниски нива, документирано както от Федералния резерв, така и от Английската централна банка, може да не е просто временен момент. Увеличението на употребата на кеш е особено ясно изразено сред по-младите хора, включително представителите на поколението Y и Z, показва проучването. Това се случва, докато централните банки по света, включително Фед и АЦБ, продължават плановете си да разработват цифрови версии на своите валути.

АЦБ каза през октомври, че се наблюдава „трайно, макар и частично, възстановяване на използването на пари в брой“ след пандемията и че банкнотите в обращение остават близо до исторически връх. Банкнотите и монетите остават жизненоважни за домакинствата с по-ниски доходи, които се борят да се справят с нарастващите разходи за всичко - от мляко до ипотеки.

Британският кредитор Nationwide Building Society през януари съобщи, че повече от 30,2 млн. тегления са направени от неговите банкомати миналата година, което е 19% скок спрямо 2021 г.

Трайността на възраждането на парите в брой може да зависи до голяма степен от това колко добре централните банкери успяват да укротят упорито високата инфлация. Но някои финтех компании вече се опитват да се адаптират, въвеждайки функции, които помагат на клиентите да определят ограничения на разходите.

Лиза Спантиг, доцент по експериментална икономика в университета в Аахен, казва, че макар да смята безконтактните плащания „като за цяло полезни“, някои потребители може да се нуждаят от помощ при вземането на информирани решения. Това в крайна сметка може да изисква регулиране, „тъй като доставчиците на цифрови плащания се възползват от високи нива на разходи“, казва тя.

„Например, създаването на система, която ви предупреждава, когато ще правите покупка в бюджетна категория, която се опитвате да намалите, може да бъде много мощно, особено в сравнение с последващото бюджетиране, което е налично в момента“, казва Спаниг.