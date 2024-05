С операция "Какавида" Франция доставя ракети Scalp четири пъти по-евтино на Украйна

Франция започна операция "Какавида" за доставката на далекобойните ракети Scalp за Украйна, без да засяга собствените си запаси, съобщава Radio France International (RFI). Според публикацията ръководството на френската армия е открило на съхранение в специални "пашкули" ракети , които са годни за употреба ,но им липсват някои части, използвани за ремонти.

Те се пращат за окомплектоване в завод в Бурж и се предават на Украйна. Според източниците на RFI цената е четири по-ниска от тази на нови ракети и операцията се финансира от средствата, които отпусна правителството за подкрепа на Киев. Освен ниската цена тази схема по никакъв начин не се отразява на запасите на Франция, тоест не се намалява боеспособността на страната.

Според източниците на RFI военните са прегледали своите хранилища и освен ракети Scalp са открили още резерви от 155 мм артилерийски снаряди и ракети за ПВО, които могат да бъдат пратени в Украйна.

Киев получи първата партида ракети Scalp през лятото на 2023 година и това официално беше оповестено след посещение на президента Володимир Зеленски в авиобаза. Досега те бяха използвани в удари по Крим. Техните характеристики са сходни до тези на британските Storm Shadow.

Русия разчита основно на своите огромни резерви от бронирана техника, натрупани по съветско време, за да води войната си в Украйна, пише Института за изучаване на войната. Военните губят повече техника, отколкото военната индустрия може да произведе, а резервите помагат на президента Владимир Путин да избегне поставянето на руската икономика изцяло на военни релси.

Според оценките на различни анализатори през 2023 година към 3000 руски бронирани машини - танкове, бронетранспортьори и други, са били унищожени на бойното поле. От началото на войната броят им надхвърля 8000. Според военни анализатори руската военна промишленост има възможност да произведе 250-300 танка и да ремонтира още толкова годишно.

Страните от ЕС се разбраха "принципно" за използването на замразените руски активи и насочването им за нуждите на Украйна, съобщават от белгийското председателство на Европейския съвет.

