Oracle оглавява вълната от наеми на центрове за данни на стойност 500 млрд. долара

Компаниите за облачни изчислителни услуги, включително Oracle Corp., Microsoft Corp. и Meta Platforms Inc., са се ангажирали да похарчат общо 500 млрд. долара за наем на центрове за данни през следващите години - внушителна сума, която подчертава залога, който индустрията направи относно изкуствения интелект (AI), пише Bloomberg.

Размерът на сумата, свързана с центровете за данни, се увеличава непрекъснато през последните тримесечия, тъй като технологичните гиганти в САЩ и на други места сключват сделки за сървърни хъбове.

Бъдещите разходи, които допълват активните лизингови договори, няма да се появят в балансите на компаниите, докато последните не започнат да извършват плащания по тях. Обикновено те са обвързани с центрове за данни, но могат да включват и съоръжения като офиси или складове. Някои лизингови договори включват и клаузи, които позволяват на компаниите да избегнат бъдещи задължения при определени условия.

Oracle е инвестирала най-много средства в лизингови договори за центрове за данни, като е подписала договори за около 150 млрд. долара само за последните три месеца до края на ноември, с което общите ѝ ангажименти достигат 248 млрд. долара. Компанията предприема исторически тласък в изграждането на центрове за данни, за да осигури обучението и внедряването на най-новите модели на OpenAI.

На фона на тези вложения, Wall Street се фокусира повече върху лизинга на центрове за данни, който може да има продължителност до 19 години. След като Oracle тихомълком разкри плановете си за лизинг в борсов документ, инвеститорите, вече притеснени от нарастващите разходи, продадоха акциите на компанията.

„Виждаме това допълнително разкритие като индикация, че Oracle ще бъде значително ограничена в капитала“, пише анализаторът на DA Davidson Гил Лурия.

Въпреки че ангажиментите за разходи в индустрията се увеличават рязко, Oracle е аутсайдер, посочва Ед Галвин, основател на фирмата за изследвания в областта на центровете за данни DC Byte.

Облачният бизнес на компанията е малък в сравнение с Amazon.com Inc., Microsoft и Google, собственост на Alphabet Inc., а сделката ѝ с OpenAI за 30 млрд. долара годишно ѝ осигурява „широка експозиция към един клиент“, добавя Галвин.

Наемането, вместо изграждането на центрове за данни, означава избягване на много първоначални разходи за разработка. Meta, например, държи под наем своя водещ център за данни за изкуствен интелект в Луизиана, собственост на дружество със специално предназначение, което ще поеме десетки милиарди долари дълг, за да го изгради. Гигантът в социалните платформи се е ангажирал да похарчи 58 млрд. долара за лизингови договори, които все още не са започнали да текат - тройно повече от сумата, оповестена година по-рано.

Тези разходи за лизинг обикновено са различни от капиталовите разходи, по-често разглеждан показател за разходите за центрове за данни. Тази цифра включва разходите за закупуване на сървъри или директно изграждане на обекти, както и разходи за артикули като лаптопи на служителите, които не са свързани със сървърните хъбове. За последните четири тримесечия тези разходи възлизат на 372 млрд. долара за шестте разглеждани компании.

Други утвърдени компании, като Microsoft и Google, също са заложени десетки милиарди долари в лизингови договори. Но стабилните им парични потоци дават на инвеститорите повече спокойствие - засега.

Google традиционно притежава и развива по-голямата част от собствените си центрове за данни. Но през последните тримесечия компанията отчете скок в плановете си за наемане на съоръжения. Към септември Google отчита бъдещи договори за наем на стойност 42,6 млрд. долара, което е около седем пъти повече спрямо същия период на предходната година.