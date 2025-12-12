IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Празни танкери идват на помощ в битката с корабната криза в петролния сектор

Шест супертанкера, доставени тази година, са пътували без товари от Източна Азия, за да заредят суров петрол в Близкия изток, Африка или Северна и Южна Америка

11:54 | 12.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Недостигът на петролни танкери става толкова драстичен, че новопостроените кораби, които обикновено превозват рафинирани горива по време на първите си плавания, вместо това се надпреварват с празни товари, за да заредят суров петрол възможно най-скоро, съобщава Bloomberg.

Шест супертанкера, доставени тази година, са пътували без товари от Източна Азия, за да заредят суров петрол в Близкия изток, Африка или Северна и Южна Америка, показват данни за проследяване на корабите и резервациите, видяни от Bloomberg и Signal Ocean. За сравнение, миналата година е имало само едно такова пътуване.

Собствениците на танкери, които са напът да получат нови кораби, почти винаги ги използват за превоз на горива като бензин по време на първите им плавания, за да заредят суров петрол. Това е логично както от икономическа, така и от географска гледна точка, като се има предвид, че петролните продукти са по-чисти от суровия петрол и корабите няма да е необходимо да се мият след превоза им, а също и защото много от корабите са построени в Източна Азия, която внася много непреработен петрол и изнася рафинирани горива.

Острият недостиг на танкери сега преобръща наратива. Производителите на петрол – както в рамките на ОПЕК, така и извън него – увеличиха производството си тази година. Западните санкции срещу Русия и рискът от пътуване през Червено море междувременно възпрепятстваха традиционните маршрути, което доведе до по-дълги пътувания и използване на повече кораби.

По-малките танкери за продукти също бяха привлечени в търговията с петрол, като някои търговци дори трябваше да разделят товарите поради липсата на по-големи кораби, което допълнително увеличи транспортните разходи. Индексът Baltic Dirty Tanker Index, който проследява цените за превоз на суров петрол по 12 основни маршрута, скочи с повече от 50% от края на юли, докато Baltic Clean Tanker Index (за преработени петролни продукти) се повиши само с 12%.

„Алиакмон I“ беше първият наблюдаван супертанкер, който направи първо празно плаване тази година. Той напусна корабостроителница в североизточен Китай без товар в края на юни, след което се отправи към Кувейт, за да вземе близо 2 млн. барела петрол. След това корабът достави суровия петрол във Виетнам през август.

Последна актуализация: 11:55 | 12.12.25 г.
петрол
Коментари

5
rate up comment 0 rate down comment 0
гъбко
преди 16 минути
До: RobinRedRideHOOD ... рассияните от ден първи на тридневната СВОйна потопяват всякакви търговски танкери и карабли . От ден първи !! Има спъсък , колко , какви и къде са потопили !! С дронове , с ракети , с мини ... Има и убити членове на екипажите !! Защо не цвърчиш за тях , ами си се сетил за някакви безименни , излязли от употреба по всички европейски стандарти , пътуващи с изключени транспондери , очевдино в нарушение на всякакви международни норми на сигурност и правила ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 8 rate down comment 1
Burgas62
преди 1 час
Значи нови мишени. Чудесно! Трябва да се усъвършенстват морските дронове. А по повод пэрвия коминтиращ- много ли ви заболя за "братушките"? Хората от Украйна не са варвари като руските крепостни. Те потапят танкерите на врата, а не стрелят по детски градини. Понял ***?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 10 rate down comment 9
khao
преди 1 час
До: RobinRedRideHOOD Пръчи, нямаш нужда да сменяш акаунтите, от километри личи кой си.... :D:D За България е много добре да се взривяват руски кораби ... затварям темата, дай сега някой още по тъъъъп въпрос! Колкото по малко руснаци има по край нас, толкова по добре се живее тук, доказано от история и статистика!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 14 rate down comment 22
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: RobinRedRideHOOD доста жалък напън в защита на пиратския сенчест флот на пияните оркки. Баааам и чао. Новите танкери бързат, а в същото време 180 милионна барела русня петрол се вози из океана и няма кой да го купи. :)) аре честито.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 24 rate down comment 13
RobinRedRideHOOD
преди 3 часа
По темата бих се радвал на анализ "Добре ли е за България да се взривяват с кораби дронове тръговски кораби?". Някак зачестиха взривените търговски кораби от различни държаваи и понеже това става в Черно море ... някак чакам освен "бедстващи" чужди кораби скоро да има и български кораби, жертва на нападения ... Защо темата не се обсъжда? Не е ли достатъчно икономическа? Не ни ли интересува оскъпяването на черноморските превози или сигурността на БГ моряците?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
