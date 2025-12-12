Празни танкери идват на помощ в битката с корабната криза в петролния сектор

Недостигът на петролни танкери става толкова драстичен, че новопостроените кораби, които обикновено превозват рафинирани горива по време на първите си плавания, вместо това се надпреварват с празни товари, за да заредят суров петрол възможно най-скоро, съобщава Bloomberg.

Шест супертанкера, доставени тази година, са пътували без товари от Източна Азия, за да заредят суров петрол в Близкия изток, Африка или Северна и Южна Америка, показват данни за проследяване на корабите и резервациите, видяни от Bloomberg и Signal Ocean. За сравнение, миналата година е имало само едно такова пътуване.

Собствениците на танкери, които са напът да получат нови кораби, почти винаги ги използват за превоз на горива като бензин по време на първите им плавания, за да заредят суров петрол. Това е логично както от икономическа, така и от географска гледна точка, като се има предвид, че петролните продукти са по-чисти от суровия петрол и корабите няма да е необходимо да се мият след превоза им, а също и защото много от корабите са построени в Източна Азия, която внася много непреработен петрол и изнася рафинирани горива.

Острият недостиг на танкери сега преобръща наратива. Производителите на петрол – както в рамките на ОПЕК, така и извън него – увеличиха производството си тази година. Западните санкции срещу Русия и рискът от пътуване през Червено море междувременно възпрепятстваха традиционните маршрути, което доведе до по-дълги пътувания и използване на повече кораби.

По-малките танкери за продукти също бяха привлечени в търговията с петрол, като някои търговци дори трябваше да разделят товарите поради липсата на по-големи кораби, което допълнително увеличи транспортните разходи. Индексът Baltic Dirty Tanker Index, който проследява цените за превоз на суров петрол по 12 основни маршрута, скочи с повече от 50% от края на юли, докато Baltic Clean Tanker Index (за преработени петролни продукти) се повиши само с 12%.

„Алиакмон I“ беше първият наблюдаван супертанкер, който направи първо празно плаване тази година. Той напусна корабостроителница в североизточен Китай без товар в края на юни, след което се отправи към Кувейт, за да вземе близо 2 млн. барела петрол. След това корабът достави суровия петрол във Виетнам през август.