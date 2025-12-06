ЕС и Г7 обмислят забрана на морските услуги за износа на руски петрол вместо ценови таван

Страните от Г-7 и Европейският съюз (ЕС) водят преговори за замяна на ценовия таван върху руския износ на петрол с пълна забрана на морските услуги в опит да намалят приходите от петрол, които спомагат за финансирането на войната на Русия в Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на шестима запознати източници.

Русия изнася над една трета от петрола си със западни танкери – предимно за Индия и Китай – като използва западни транспортни услуги. Забраната ще сложи край на тази търговия, която се осъществява предимно чрез флотите на морските държави от ЕС, включително Гърция, Кипър и Малта.

Останалите две трети от изнасяния руски петрол се транспортират с флот от стотици танкери, които оперират извън западния контрол и морските стандарти, известен като „тъмния“ или „сенчестия“ флот. Русия ще трябва да разшири този флот, ако Г-7 и ЕС наложат забрана на морските услуги.

Забраната може да бъде в следващия пакет от санкции

Забраната може да бъде част от следващия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, планиран за началото на 2026 г., съобщават трима от шестте източници. 27-те страни от ЕС биха искали да одобрят забраната заедно с по-широко споразумение на Г-7, преди да предложат забраната в пакета, казват двама от тях.

Източниците са отказали да бъдат назовани поради деликатността на въпроса.

Британски и американски официални лица прокарват идеята на техническите срещи на Г-7, заявяват източниците. Всяко окончателно решение на САЩ ще зависи от тактиката на натиск, която администрацията на президента Доналд Тръмп ще избере в рамките на продължаващите мирни преговори между Украйна и Русия, за които посредничи, казват четирима източници.

Макар че Г7 и ЕС почти напълно са преустановили вноса на руски петрол от 2022 г. насам, новата мярка ще бъде най-близката до пълна забрана на търговията с руски суров петрол и гориво не само на ниво внос, но и на ниво транспорт и морски услуги.

Държавният департамент на САЩ, Белият дом, министерството на транспорта на Кипър, Европейската комисия, британското външно министерство и канадското външно министерство не са отговорили веднага на исканията за коментар. Гръцките правителствени служители не са били на разположение за коментар.

Г-7 наложиха таван на цените на руския петрол през 2022 г., след като Русия нахлу в Украйна, за да ограничи приходите на Кремъл, като същевременно позволи на трети страни да купуват руски петрол, използвайки западни услуги – но само ако купувачите плащат на Русия по-малко от тавана на цените.

Избягване на ценовия таван

За да избегне тавана, Русия пренасочи голяма част от петрола си към Азия със свои кораби, много от които оттогава са санкционирани от Запада. Тези кораби са стари, собствеността им е неясна и плават без западни застраховки.

Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън твърдеше, че ако Русия харчи повече пари за танкери, ще има по-малко пари за водене на война в Украйна.

Администрацията на Тръмп е по-скептично настроена по отношение на ценовия таван и отказа да подкрепи Великобритания, ЕС и Канада, когато те се съгласиха да понижат тавана за суровия петрол от 60 долара за барел на 47,6 долара за барел през септември 2025 г.

Според анализ на независимия Centre for Research on Energy and Clean Air, базиран във Финландия, през октомври Русия е изнесла 44% от петрола си с танкери от санкционирания „сенчест флот“.

Около 18% от петрола е транспортиран с танкери от несанкционирания сенчест флот, а танкери, свързани с държавите от Г-7, ЕС и Австралия, са транспортирали 38% от руския петрол.

Общият флот, работещ със санкциониран петрол от Русия, Иран и Венецуела, обхваща 1423 танкера, от които 921 са обект на санкции от САЩ, Великобритания или ЕС, според компанията, специализирана в морски данни Lloyd's List Intelligence.