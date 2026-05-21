Съобщение за проект на мирно споразумение между САЩ и Иран обнадежди пазарите

Уолстрийт затвори с ръстове в четвъртък, като се възстанови от по-ранните загуби в сесията след съобщение, че е постигнат окончателен проект на мирно споразумение между САЩ и Иран с помощта на посредника Пакистан. Доходността по американските дългосрочни държавни облигации и цените на петрола се понижиха след новината.

Междувременно гигантът в производството на чипове за изкуствен интелект Nvidia отбеляза умерена реакция на тримесечния си отчет, тъй като силните печалби бяха компенсирани от колебания в оценката на компанията, пише Ройтерс.

Индексът Dow Jones Industrial Average добави 0,55%, или над 276 пункта, и затвори на ниво от 50 285,66 пункта, което е първото му рекордно затваряне от началото на февруари насам.

По-широкият индекс S&P 500 нарасна с 0,17% до 7445,72 пункта, а технологичният индекс Nasdaq – с 0,09% до 26 293,1 пункта.

Окончателен проект на мирно споразумение между Вашингтон и Техеран е постигнат с посредничеството на Пакистан, съобщава Иранската информационна агенция за труда (ILNA).

Ключовите текстове споразумението включват незабавно прекратяване на огъня на всички фронтове, гарантирана свобода на корабоплаване в Персийския залив и Ормузкия проток и започване на преговори по нерешени въпроси в рамките на една седмица, съобщава агенцията, като се позовава на телевизията Al Arabiya.

Надеждите за разрешаване на конфликта в Близкия изток доведоха до спад на цените на петрола. Фючърсите на международния бенчмарк „Брент“ поевтиняха с 0,7% до 104,33 долара за барел.

Доходността по 10-годишните щатски облигации се понижи с близо 1 базисен пункт до 4,57%, а доходността по 30-годишните книжа спадна с почти 3 базисни пункта до 5,088%.

По-рано беше съобщено, че иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей е издал директива, че обогатеният уран на страната не трябва да се изнася в чужбина. Информацията се базира на източници на агенцията. Al Jazeera съобщи междувременно, че Техеран е отрекъл информацията за заповедта. Белият дом също определи информацията като „невярна“.

Иран тази седмица предприе стъпки за разширяване на контрола си над критичния Ормузки проток. Жизненоважният воден път беше ефективно блокиран от самото начало на конфликта в края на февруари, което доведе до най-голямото прекъсване на доставките на петрол и природен газ в историята.

Иран представи нов орган за регулиране на морското дело, наречен Орган за управление на пролива в Персийския залив. Всички кораби, които искат да преминат през Ормузкия проток, ще се нуждаят от координация и разрешение от организацията.

Протоколът от априлското заседание на Федералния резерв, публикуван в сряда, показва, че мнозинството от централните банкери сега смятат, че повишаването на лихвените проценти може да е подходящо, ако покачването на цените на енергоносителите поддържа инфлацията над целевата стойност от 2% на централната банка.

Фокусът на Уолстрийт в четвъртък беше върху акциите на Nvidia. Най-голямата публична компания в света представи тримесечния си финансов отчет и прогноза за приходите за текущото тримесечие, която надмина очакванията. Производителят на чипове също така представи нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 80 млрд. долара и промени структурата си на отчитане.

Приходите на компанията за първото фискално тримесечие се увеличават с 85% на годишна база до 81,62 млрд. долара, а коригираната нетна печалба нараства повече от два пъти до 45,55 млрд. долара.

Представянето на компанията не е достатъчно, за да потуши въпросите относно огромната ѝ оценка на стойност 5 трлн. долара. „Гигантът в производството на чипове започва да звучи като счупена плоча, защото повтаря едно и също. Той на практика казва, че търсенето на изкуствен интелект е силно, много клиенти се редят на опашка за чиповете му и че има още много какво да се постигне. Вниманието на пазара сега е фокусирано върху това колко дълго Nvidia може да поддържа този импулс“, коментира Дан Коутсърт, ръководител пазари в AJ Bell.

Акциите на Walmart поевтиняха с близо 4 на сто в сесията. Американският гигант в търговията на дребно надмина очакванията за тримесечните приходи, но запази непроменени прогнозите си за цялата година.