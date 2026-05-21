МАЕ: Петролният пазар може да навлезе в "червена зона" до юли

Петролните пазари скоро могат да навлязат в „червена зона“, тъй като наличностите в света намаляват, а търсенето се увеличава по време на летния сезон на пътуванията, предупреди ръководителят на Международната агенция за енергия (МАЕ) Фатих Бирол, цитиран от CNBC.

Изпълнителният директор на МАЕ заяви, че най-важното решение на енергийните сътресения поради войната в Иран е пълното и безусловно повторно отваряне на стратегически жизненоважния Ормузки проток.

Ако той не бъде отворен отново и не потече нов петрол от Близкия изток, намаляването на запасите в света в момента, в съчетание с увеличаването на търсенето по време на летния сезон на пътуванията, означава, че петролните пазари „могат да навлязат в червена зона през юли или август“, заяви Бирол, без да влиза в повече подробности.

Той коментира това по време на дискусия на Chatham House за кризата с Ормузкия проток и световната енергийна сигурност.

Преди време МАЕ съобщи, че световният пазар е изправен пред най-голямото си сътресение в историята. Това се случва, въпреки че пазарът се възползва от „благоприятната“ си позиция да навлезе в кризата с излишък, посочи Бирол и добави, че това е спомогнало за абсорбиране на сътресенията. Но сега те подкопават пазара, отбеляза той.

Обичайно около 20% от световния петрол и втечнен природен газ преминават през Ормузкия проток, но движението на корабите на практика спря след началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Ръководителят на МАЕ заяви, че „най-голямата болка в тази криза се усеща от развиващите се страни в Азия и Африка“ и добави, че е еднакво притеснен от последиците в резултат на войната в Иран върху продоволствената и енергийната сигурност.

Бирол предупреди, че вероятно ще е нужно „много време“ производството и рафинирането на петрол в Близкия изток да се върне на нивата си преди войната и добави, че МАЕ остава „готова да действа, за да координира ново освобождаване на количества от стратегическите петролни резерви, ако е необходимо.

През март световният енергиен регулатор координира освобождаването на 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви в отговор на нарушените доставки поради войната в Иран. Това беше най-голямото подобно действие в историята на организацията.

„Невероятно тежко положение“

Лидия Рейнфорт, ръководител на стратегията за европейските акции в Barclays, определи положението като „невероятно тежко“ за световните петролни пазари.

„Това е най-голямото нарушение на доставките, което сме имали някога. Загубеното производство вече надхвърля един милион барела и ще е нужно много време това положение... да се нормализира, дори ако протокът бъде отворен утре“, добави тя пред CNBC.