Русия съобщи за изстреляна междуконтинентална ракета "Ярс" в учението с Беларус

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поиска среща с украинския лидер Володимир Зеленски, за да уточнят отношенията си

Ракета "Ярс". Снимка: Bloomberg

В рамките на съвместното учение между Русия и Беларус е изстреляна междуконтинентална ракета "Ярс", част от арсенала за ядрено сдържане, от полигона "Плесецк" към Камчатка, а от акваторията на Баренцово море - хиперзвукова ракета "Циркон" и междуконтинентална ракета "Синева", саобщават от руското Министерство на отбраната. Беларуските военни са участвали в изстрелването на балистична ракета "Искандер - М" от полигона "Капустин Яр".

Част от ракетите в учението Русия многократно използва във войната си в Украйна. Ракетите "Циркон", най.често изстрелвани от територията на окупирания Крим, се провалиха в масирана атака към енергийи съоръжения през февруари. Тогава украинските военновъздушни сили отбелязаха, че са свалили и четирите използвани ракети, а анализатори коментираха, че рекламираната като уникална ракета се оказа в обхвата на работа на системите за противовъздушна отбрана Patriot.

В последните месеци балистичната ракета "Искандер - М" се превърна в основната ракета при въздушните атаки по украинска територия. Руските военни се , възползват от хроничния недостиг на боеприпаси срещу балистични ракети, който Украйна изпитва.

В учението с Беларус участваха още и бомбардировачи Ту-95 и МиГ-31, въоръжени с "Кинжал", отбелязват още от руското Министерство на отбраната. Те също са почти ежедневен участник във войната. Свърхзвуковите ракети "Кинжал" обаче все по-рядко се използват в Украйна, след като стана ясно, че успешно се заглушават от системите за радиоелектронна борба на Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, цитиран от ТАСС, че учението е сигнал за НАТО и Европейския съюз. 

Междувременнно на сайта на Кремъл беше разпространена стенограма от разговор между руския президент Владимир Путин и Лукашенко. В него двамата се поздравяват с успешните учения и заявяват, че използването на тези оръжия са "крайна, изключителна мярка за гарантирането на националната сигурност".

Лукашенко не иска да се замесва във войната в Украйна, поиска среща със Зеленски

Преди да бъде проведено учението украинските служби съобщиха, че имат данни, че Русия се опитва да замеси Беларус във войната в Украйна. През 2022 година руските войски нахлуха в северните части на Украйна и се насочиха към сталицата през територията на Беларус. Сега в Киев разглеждат варианти за ново настъпление към Киевска и Черниговска област.

От службите за сигурност съобщиха преди месец, че са унищожили точки за изстрелване на дронове в Беларус, от където са били обстрелвани обекти в Черниговска област.

В своето обръщение за 1548-ия ден от пълномащабната война (21 май) Зеленски говори от населеното място Славутич - съвсем близо до границата с Беларус, и заяви, че Украйна е готова да се защити от ново нападение от страната. Линиите на отбрана са подсилени, посочи още той.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поиска среща с украинския си колега "на всяко място", включително и в Украйна, за да уточнят отношенията между двете страни. Пред беларуската агенция "Белта" той заяви, че Беларус няма нужда да се замесва във войната с Украйна и би направил това само в един случай - ако срещу нейната територия бъде извършена агресия.

FireT
преди 1 час
Лукашенко се нас*а. Сега да го пита Зеленски дали ще потвърди думите си от 2022, че руззия ще превземе Киев за няколко дни.
