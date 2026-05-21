Русия съобщи за изстреляна междуконтинентална ракета "Ярс" в учението с Беларус

В рамките на съвместното учение между Русия и Беларус е изстреляна междуконтинентална ракета "Ярс", част от арсенала за ядрено сдържане, от полигона "Плесецк" към Камчатка, а от акваторията на Баренцово море - хиперзвукова ракета "Циркон" и междуконтинентална ракета "Синева", саобщават от руското Министерство на отбраната. Беларуските военни са участвали в изстрелването на балистична ракета "Искандер - М" от полигона "Капустин Яр".

Част от ракетите в учението Русия многократно използва във войната си в Украйна. Ракетите "Циркон", най.често изстрелвани от територията на окупирания Крим, се провалиха в масирана атака към енергийи съоръжения през февруари. Тогава украинските военновъздушни сили отбелязаха, че са свалили и четирите използвани ракети, а анализатори коментираха, че рекламираната като уникална ракета се оказа в обхвата на работа на системите за противовъздушна отбрана Patriot.

В последните месеци балистичната ракета "Искандер - М" се превърна в основната ракета при въздушните атаки по украинска територия. Руските военни се , възползват от хроничния недостиг на боеприпаси срещу балистични ракети, който Украйна изпитва.

В учението с Беларус участваха още и бомбардировачи Ту-95 и МиГ-31, въоръжени с "Кинжал", отбелязват още от руското Министерство на отбраната. Те също са почти ежедневен участник във войната. Свърхзвуковите ракети "Кинжал" обаче все по-рядко се използват в Украйна, след като стана ясно, че успешно се заглушават от системите за радиоелектронна борба на Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, цитиран от ТАСС, че учението е сигнал за НАТО и Европейския съюз.

Междувременнно на сайта на Кремъл беше разпространена стенограма от разговор между руския президент Владимир Путин и Лукашенко. В него двамата се поздравяват с успешните учения и заявяват, че използването на тези оръжия са "крайна, изключителна мярка за гарантирането на националната сигурност".

Преди да бъде проведено учението украинските служби съобщиха, че имат данни, че Русия се опитва да замеси Беларус във войната в Украйна. През 2022 година руските войски нахлуха в северните части на Украйна и се насочиха към сталицата през територията на Беларус. Сега в Киев разглеждат варианти за ново настъпление към Киевска и Черниговска област.

От службите за сигурност съобщиха преди месец, че са унищожили точки за изстрелване на дронове в Беларус, от където са били обстрелвани обекти в Черниговска област.

В своето обръщение за 1548-ия ден от пълномащабната война (21 май) Зеленски говори от населеното място Славутич - съвсем близо до границата с Беларус, и заяви, че Украйна е готова да се защити от ново нападение от страната. Линиите на отбрана са подсилени, посочи още той.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поиска среща с украинския си колега "на всяко място", включително и в Украйна, за да уточнят отношенията между двете страни. Пред беларуската агенция "Белта" той заяви, че Беларус няма нужда да се замесва във войната с Украйна и би направил това само в един случай - ако срещу нейната територия бъде извършена агресия.