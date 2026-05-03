Китай нареди на своите рафинерии да не обръщат внимание на американските санкции

Пекин нареди на китайските компании да не се съобразяват с американските санкции за иранския петрол, пише Bloomberg. Властите активираха норма от 2021 година, която защитава китайските компании от чужди закони, смятани в Пекин за несправедливи.

През април САЩ въведе санкции срещу пет китайски компании, купуващи ирански петрол в опит да затегне хватката около Иран. През последните седмици Вашингтон на свой ред блокира Ормузкия проток, ограничавайки движението на танкери с ирански петрол. Целта е блокада на страната, която да срине икономиката и така Техеран да се откаже от целите за развитие на ядрената програма.

Китай обаче обяви, че мерките на САЩ ограничават нормалната търговия с трети страни и са в нарушение с международните норми. Bloomberg посочва, че изявлението е рядък ход на толкова директно противопоставяне от страна на китайските власти. Това се случва броени дни преди планираното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай (14-15 май).

Мярката предвижда рафинериите, поставени под санкции, да могат да търсят обезщетения в китайски съдилища срещу организации, включително и китайски банки, прекратили сделки заради американските санкции. За първи път Пекин активира този нормативен акт след приемането му преди няколко години.

Китай се противопоставя на мерки, които нямат разрешение от Организацията на обединените нации (ООН) или противоречат на международното право, заявиха властите в страната като обяснение за действията си.

Анализаторите отбелязват, че петте рафинерии, санкционирани от САЩ, работят с местни банки, които все още нямат въведени ограничения от САЩ, но биха могли да пострадат при налагане на вторични санкции от страна на американските институции и ефектът да се разшири. Вероятно Китай ще реагира по-остро при такова развитие на нещата, допълва още Bloomberg.

Китай е най-големият купувач на ирански петрол, дори и преди войната в Близкия изток. Тези количества не влизат в официалната статистика, но по-малки, независими рафинерии, ги получават и произвеждат различни горива и други петролни продукти.