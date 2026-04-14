Танкери под санкциите на САЩ преминаха двойната блокада на Ормузкия проток

Танкер под санкциите на САЩ премина двойната блокада, включително и на американските военни кораби, на Ормузкия проток, показват данни на компаниите, следящи морския трафик, цитирани от Ройтерс. Танкеът Rich Starry и неговият собственик, регистрираната в Шанхай Xuanrun Shipping, са под санкциите на Вашингтон заради търговия с Иран.

Според данните още един танкер - Murlikishan, който също е под санкциите на САЩ, се е насочил към пристанищата в залива и по предоставените данни планира да натовари петрол от Ирак на 16 април. По данните на Marine Traffic танкерът, плаващ под флага на Мадагаскар, вече е преминал през протока и е в залива.

САЩ официално блокираха Ормузкия проток, в опит да притиснат Иран да премахне своите ограничения на корабоплаването в него. Бивши и настоящи военни коментираха пред The Wall Street Journal, че за да бъде ефективна тази блокада, американските военни трябва да бъдат готови и да блокират, да обискират и арестуват кораби, което е сложна операция и по-скоро ще бъде избягвана. Американски военни съобщиха, че няма да спират корабите, които не пътуват от и към ирански пристанища.

Вероятно именно това е случаят и с китайския Rich Starry въпреки санкциите на Вашингтон. Данните на китайската статистика показват, че през март Пекин не е усетил в пълна степен войната в Иран и доставките на петрол намаляват само с 2,8% спрямо март 2025 година, но при завишена база. Вносът достига почти 50 млн. тона, или 11,77 млн. барела дневно.

Китай е най-големият купувач на петрол в световен мащаб и значителна част от доставките идват от страните от Персийския залив. Но през март в страната са влезли танкерите, натоварени през януари и февруари, и очакванията са, че отражението на войната в Близкия изток вече ще бъде видимо в данните за април.

Един от първите сигнали, че в Китай очакват подобен сценарий, е забраната за износ на петролни продукти, издадена в средата на миналия месец. Рафинериите са намалили работата си, а след забраната и износът на горива - бензин, дизел и авиационно гориво, намалява с 12,2% на годишна база.

Двойната блокада на Ормузкия проток задълбочава още повече кризата с доставките, макар че пазарите виждат шанс за по-бързо споразумение между САЩ и Иран, чиято икономика е вече разбита от въздушните удари и приходите от петрол са от ключово значение за продължаване на войната. Затова и цената на петрола се задържа под 100 долара за барел в азиатската сесия.

Но и Саудитска Арабия вече оказва сериозен натиск върху САЩ да се откажат от блокадата на блокадата и да се върнат на масата на преговорите, посочват още източници на WSJ. В Рияд се опасяват, че Иран ще отговори с блокиране на износа на петрол в Червено море, което ще бъде катастрофално за доставките от региона.