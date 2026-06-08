Европейските пазари затвориха със загуби изнервена сесия в началото на седмицата

Водещите индекси на европейските фондови пазари са на червена територия след напрегната търговия, а инвеститорите реагираха на новите опасения за развитието на конфликта в Близкия изток, съобщава Bloomberg. Спадовете се забавиха, когато Израел и Иран се разбраха да намалят напрежението помежду си, след като новите удари, които си размениха, заплашват да провалят мирните преговори и стабилизацията в региона.

Така Stoxx 600 се понижи с 0,15% до 621,73 пункта, след като губеше над 1% през деня. В Германия DAX загуби 0,58% до 24 616,22 пункта, а френският САС40 се понижи 0,23 на сто до 8199,29 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се повиши минимално - с 0,05% до 10 373,2 пункта.

Сред големите губещи се наредиха фармацевтични компаии, сред които Zealand Pharma, чичот акции поевтиняха с 23%. Търговията с книжата а Novo Nordisk намаляха с малко над 4 на сто.

На петролите пазари влияние оказват продължаващите удари, които си разменят Израел и Иран. Поскъпването леко се забави до 1% за американския лек суров петрол (WTI), който достига около 91 долара за барел към края на европейската търговия. Европейският сорт "Брент" се търгува за малко над 94 долара, или ръст от 1,5%, изчислява Ройтерс.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1539 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3341 долара за брой.

Цената на златото достигна двумесечно дъно на фона на очакванията, че Федералният резерв ще повиши лихвата след силните данни за безработицата в САЩ. Търговията се извършва при 4365 долара за тройунция.