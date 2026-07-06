Паническите разпродажби на Московската фондова борса продължават

Настроенията на Московската фондова борса са панически и разпродажбите, на които бяхме свидетели през юни, се върнаха, съобщават финансови анализатори, цитирани от руското опозиционно издание The Moscow Times.

Водещият индекс на фондовата търговия в Русия - MOEX, се понижи с 2,4% до най-ниското си ниво от февруари 2023 година - 2164,81 пункта. Опасенията са, че ако стойността остане под нивото от 2100 пункта, разпродажбите ще продължат и няма никакви буфери, които да обърнат тенденцията.

От началото на лятото индикаторът е загубил 14% от стойността си, сочат данните на InvestFuture. Финансовите консултанти посочват, че 15% от акциите в състава на MOEX се търгуват на исторически минимум.

Заедно с цената на акциите надолу са и цените на държавните облигации, посочват и експертите от "Финам". Според оценките доходността вече е над 16%. От компанията отчитат, че проблемите на пазара на горива оказват натиск, още повече след новината, че Украйна е ударила смятаната за най-голяма руска рафинерия - в Омска област, която досега беше незасегната от дроновете.

Пазарите отчитат редица негативни фактори, включително и отказа на Централната банка да понижи по-рязко лихвата в страната.

От Kit Finance заключават, че търговията е под едновременния натиск на макроикономиката и на геополитиката, а настроенията на инвеститорите са близки до паниката.

Сред големите губещи в първата сесия за седмицата са акциите на "Газпром" и ВТБ.

Руските финансисти отчитат още един негативен ефект за руската икономика - падането на цената на руския петрол "Уралс" до нивата отпреди войната в Близкия изток. Според оценките на Bloomberg, базирани на данни на търговци, руският петрол от началото на юли се търгува за средно 41,60 долара за барел. Това означава, че премията спрямо водещия сорт на пазарите вече надхвърля 25 долара за барел.

През периода март - юни цената на сорта "Уралс" надхвърляше заложените в руския бюджет 59 долара за барел, но правителството не успя да се възползва от увеличените приходи след високата интензивност и ефективност на украинските дронове.

Преди атаката в Омска област днес имаше данни, че Украйна е намалила проектния капацитет на руските рафинерии с 43%.

Ако до края на годината цената остане под предвиденото в бюджета, това ще задълбочи проблемите за руската икономика. Приходите от търговия с петрол са около 20% от всички приходи в бюджета. Но през юни от Министерството на финансите отчетоха, че дефицитът продължава да расте и вече достига 6 трилиона рубли (над 76 млрд. долара).