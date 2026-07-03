Липсата на горива в Русия бави доставките на храни, опашки за бензин се виждат от космоса

За проблеми с доставките на храни в големите магазини в Русия, съобщава изданието "Известия" и производителите вече са предупредили търговците, че причината е липсата на гориво. Компаниите опеределят това като форсмажор и заявяват, че няма да плащат глоби заради забавянията.

Според "Известия" проблеми има дори и в Санкт Петербург. Логистичнте компании не успяват да доставят по график доставките в разпределителните центрове и оттам се прекъсват веригите на доставки. Изданието подчертава, че проблемите са свързани с ударите по руските рафинерии, както и че на 29 юни руският президент Владимир Путин е съобщил, че се предприемат мерки за преодоляване на недостига.

По информация на Ройтерс сред тях е внос на горива от Индия и Казахстан. Руски военни наблюдатели казват, че тази ситуация е удар по имиджа на Русия и икономиката - петролните компании продават руския петрол с големи отстъпки на Индия заради санкциите, а след това купуват произведения от него бензин с голяма надценка заради вътрешната криза. Според Ройтерс Москва е купила и керосин от Япония.

Официално властите не признават проблеми нито при бензините, нито при самолетното гориво, макар че ограничи износа им от 1 април.

Ситуацията обаче вече предизвиква напрежениея, отбелязва още Ройтерс. Публикация в ВВС потвърждава истиността на снимки в социалните мрежи, според които опашка за бензин в Чита (в Забалкайския край) се вижда от космоса. Руски опозиционни издания публикуваха преди ден снимки от мястото и изчислиха, че дължината на опашката е 4,5 км. Това се случва край бензиностанция на "Роснефт", която се снабдява от рафиерия от Хабаровския край, която не е атакувана досега.

Дори и депутати от Комунистическата партия, която официално е в опозиция, но обикновено подкрепя управляващите от "Единна Русия", вече критикуват мерките за справяне с недостига на горива. Те посочват, че хората чакат по 36 часа на опашки за бензин, за да могат да заредят по 15 литра. Никой не признава, че близо една трета от рафинериите са извън строя, посочаха от партията.

Bloomberg отбелязва, че бензинът е свършил и в бензиностанциите в Новоросийск - парадоксално, но там е разположен един от големите руски терминали за износ на петрол. Проблеми има и в курортния град Анапа, където Ройтерс съобщава за въведени до 20 литра бензин на зареждане. Полицията съобщава за арести на хора, организирали черен пазар за търговия с горива.

Най-тежка е ситуацията в окупирания Крим, където освен, че доставките на горива са прекъснати от ударите на украинските дронове, но и има и атаки по енергийни съоръжения. Местни източници съобщават за ограничена работа на магазини и ресторанти, затваряне на бизнеси и провал на летния сезон на полуострова.

Според публикация на руското издание "Комерсант" цената на бензина на черно в Крим вече достига 250 - 400 рубли, или между 2,84 евро и 4,55 евро за литър.