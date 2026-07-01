Цената на бензина в Русия за първи път прескочи 100 рубли и Росстат спира да я следи

Кризата с бензина в Русия беше неглижирана от руския президент Владимир Путин в интервю с приближения до властта журналист Павел Зарубин, но проблемите видимо се задълбочават. Ройтерс съобщава, че независими бензиностанции (тоест несвързани с петролни компании и рафинерии) вече продават бензина за над 100 рубли литър (1,11 евро), а има данни в социалните мрежи за цени между 120 - 140 рубли (1,33 - 1,56 евро) за литър.

Според източници на агенцията независимите бензиностанции са били готови да сложат цени от 100 рубли още в края на юни, но софтуерът не е позволявал да бъдат изписвани такива стойности на таблата за цените пред бензиностанциите.

Във веригите от бензиностанции бензинът АИ-92, който е с по-ниско качество, се продава за около 65 рубли за литър, а АИ-95 достига и 73 рубли. Тези компании обаче получават субсидии от правителството, за да поддържат цената на горивата ниска, или актуализирана спрямо официалната инфлация.

Заради голямата разлика в цените бензинът бързо свършва на тези бензиностанции и те трябва да затворят до нова доставка. Това предизвиква напрежение, а Bloomberg съобщи, че все повече се увеличават мобилните приложения, които следят къде има бензин по бензиностанциите.

Най-тежка е ситуацията в Крим, където украинските удари прекъсват логистичните линии. Жители на полуострова пътуват до континента, за да зареждат в Краснодарския край. Има данни в социалните мрежи за редица скандали с местните жители, обвиняващи ги за опашките по бензиностанциите.

Росстат няма да публикува цените на бензина всяка седмица

Въпреки мерките през юни статистиката отчете най-рязкото поскъпване на горивата от 20 години. В повече от 50 региона в Русия има въведено някакво ограничение за продажбата на горива (продажба в туби и/или ограничение за зареждане). След тези данни правителството публикува промяна, която позволява на статистическата служба да не публикува седмичните данни за движението на цените на бензина. От началото на войната в Украйна властите в Русия позволиха на водещи енергийни компании да не публикуват данни за финансовото си състояние.

От Росстат казват, че ще продължат да водят статистиката, но няма да публикуват данните в познатия досега формат.

Владимир Путин призна през уикенда, че има дефицит на пазара на горива, но заяви, че той не е "критичен" и обеща бързи действия за решение на проблемите на пазара. Преди ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че властите водят преговори с други държави за внос на горива, за да бъдат стабилизирани доставките, а темата се обсъжда всеки ден в правителството.

Според източници на Ройтерс продажбите на бензин на Санктпетербургската стокова борса намаляват - при бензина АИ-92 количествата са наполовина, а при АИ-95 намалението е с една трета. Причината за недостига не се коментира от властите, но ударите с дронове на Украйна стават все по-ефективни и редица рафинерии, включително и московската край Капотня, собственост на "Газпромнефт", ще останат затворени по-дълго време.

Скъпият петрол не облекчава бюджета

За успешните атаки свидетелства и рекордният износ на петрол през морски терминали, който записва Русия през юни. В началото на месеца данните на финансовото министерство показаха, че повишените цени на горивата на световните пазари е повишило приходите в бюджета, но разходите остават големи и това само е ограничило ръста на дефицита.

По данни на министъра на финансите Антон Силуанов, представени пред Петербургския икономически форум, дефицитът през май е 6 трилиона рубли (76,4 млрд. долара) спрямо 5,9 трилиона рубли през април. В бюджета за 2026 година беше предвиден дефицит от 1,6% от брутния вътрешен продукт (БВП), или 3,8 трилиона рубли. Данните показват, че заложеното е превишено вече повече от 1,5 пъти.

В доклад на Централната банка по време на последното заседание в средата на юни също се съдържат предупреждения, че скъпият бензин ще повлияе на инфлацията. Документът, който беше публикуван днес (1 юли), посочва, че горивата оскъпяват живота защото се включват в цената на редица стоки и услуги.