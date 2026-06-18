"Петролен дъжд" се изсипа и над Москва след най-масираната украинска атака по града

Руското Министерство на отбраната съобщава за свалени повече от 1000 въздушни цели за последното денонощие над територията на Русия и окупирания Крим. Отбелязват се унищожени четири ракети "Фламинго", 10 авиационнни бомби и 992 дрона от различни видове. Според руски военни анализатори са използвани и по-редки дронове като "Барс" и "Морок".

Атаката е най-мащабната по Москва от началото на войната. Кметът на града Сергей Собянин съобщи за 180 свалени дрона и попадения в местната рафинерия. От ТАСС напомнят, че през май бяха свалени 120 дрона над Москва и Московска област. Тогава също имаше попадение в рафинерията в Капотне.

От Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна разпространиха геолокализирани кадри с пожари на няколко места в рафинерията, собственост на "Газпром Нефт". Според съобщенията горят съоръженията за вторична преработка на петрол, които са по-сложни за възстановяване на фона на санкциите.

Според местни данни рафинерията е с капацитет за преработка на 12 млн. тона петрол годишно и осигурява към 40% от горивата за Москва. След атаката в руската столица се изля "петролен дъжд". Това се случи и след ударите в Туапсе по рафинерията на "Роснефт" през април.

Рафинерията в Капотне (в предградие на Москва) беше атакувана и по-рано през седмицата. Руският министър на външните работи Сергей Лавров обеща ответни удари по украински цели.

Заради атаката бяха затворени и четирите летища в Москва. Отменени и/или задържани бяха над 520 полета. За първи път в историята на летище "Шереметиево" пасажерите бяха евакуирани в убежище - подземния паркинг на летището, за да изчакат края на въздушата тревога, се посочва в съобщения в социалните мрежи.

Руски военни наблюдатели отбелязват добрата работа на системите за противовъздушна отбрана, макар че няма данни колко са били изстреляните въздушни цели, а само свалените - 555 дрона през нощта срещу 18 юни и над 990 за цялото денонощие. Нещо повече - Москва има няколко пръстена с платно разположени системи за противовъздушна отбрана, които бяха подсилени в последните месеци, а Министерството на отбраната не отчита и ударите по окупираните територии (с изключение на Крим).

Какво се случва?

Един от най-често задаваните въпроси в руската столица днес е "Какво се случва?", написа в социалната мрежа Х украинският министър на външните работи Андрий Сибиха.

"Мога да ви отговоря. Вашата страна започна агресивна война срещу нашата. Години наред убивате нашите хора. Сега, след като разбрахте какво става, попитайте Путин кога планира да спре", допълни още Сибиха.

Украинският президент Володимир Зеленски също отбеляза атаките и коментира, че това е "напълно справедлив отговор за руските удари" по украинските населени места. В момента той е в Брюксел, където ще участва в срещата на министрите на отбраната на НАТО, а по-късно и в Европейския съвет.

Зеленски коментира още, че съюзниците на Украйна отбелязват успешните удари в тила на Русия и се надяват това да принуди Москва да започне преговори за края на войната.

Европейците засипали Доналд Тръмп с "вредни идеи"

По време на срещата на Г-7 във френския курорт Евиан европейците са "засипали" американския президент Доналд Тръмп с "безполезни и дори вредни идеи", смята един от съветниците в Кремъл Юрий Ушаков. Той коментира, че украинският въпрос е бил активно обсъждан на заседанието, а след това Москва не е имала контакти с Белия дом.

Според публикация в Politico американският президент действително е променил мнението си за войната по време на срещата на Г-7 и причината за това са станали снимките от горящия храм, част от комплекса Киевско-Печорската лавра, които е донесъл Володимир Зеленски.

Източник на изданието твърди, че именно те са накарали САЩ да подпишат съвместната декларация за подкрепа за Украйна. Преди това очакванията са били за пореден провал, дори и френският президент Еманюел Макрон не е бил сигурен, че ще успее да организира среща между Зеленски и Тръмп.

Два дрона удариха покрива на храма "Свето Успение" в ранните часове на 15 юни, предизвиквайки мащабен пожар в паметника, част от културното наследство под защитата на ЮНЕСКО.

Politico допълва още, че преди Зеленски да се присъедини към срещата, европейските лидери са успели да убедят Тръмп, че войната в Украйна променя хода си.

Ушаков обаче е категоричен, че в Европа се ръководят от погрешната предпоставка, че ситуацията на бойното поле се променя. Много независими военни анализатори, а и руски кореспонденти признават настъплението на украинците - особено в западните части на Запорожка област. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте допълни пред журналисти преди срещата на министрите на отбраната от организацията, че на украинските военни се е удало да стабилизират фронтовата линия и да ограничат руското настъпление.