Войнов: Инфлацията в България ще остане висока - средногодишно ниво от 5,9%

Инфлацията в България, която два поредни месеца беше над 7%, ще продължи да се ускорява заради икономическата обстановка в страната и повишените цени на петрола и горивата. Това коментира икономистът Юлиан Войнов в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него цените на петрола в световен план ще продължат да нарастват поради два фактора. Първият е ниското ниво на стратегическите международни резерви – в САЩ те са на 43-годишно дъно, а в ЕС са най-ниските от над 30 години насам.

Вторият фактор е драстичното намаляване на вноса на петрол от Китай с 5,5 млн.-6 млн. барела дневно, равняващи се на около половината от обичайния му внос, тъй като страната започна да използва вътрешните си резерви.

„Ако до момента Китай се бореше с дефлация във връзка с имотната криза, сега заради намалелите разходи за петрол и ускорена инфлация е много вероятно страната да навлезе в стагнация. Това означава, че за световната икономика предстоят турбулентни времена и не се очаква успокоение на цените през следващите един до три месеца“, отбеляза икономистът.

За България той очаква инфлация от над 5% до края на годината и средногодишно ниво от 5,9%. Тя ще намери отражение в по-високи приходи в бюджета.

Към днешна дата над 60% е вероятността бюджетният дефицит в България в края на годината да е много по-малък от заложените 5,7%, каза още икономистът. По думите му изпълнението на бюджета върви с изключително добри темпове, бюджетните приходи изпреварват разходите с 2,9 процентни пункта, или 2,2 млрд. евро в номинално изражение.

Страната ни се насочва към свиване на бюджетния дефицит и единственото неизвестно е какво ще предприеме правителството. Ако то постъпи отговорно и спести разходите, зад които не стоят реални проекти, услуги или дейности, бюджетният дефицит в края на годината може да е под 4%, прогнозира Войнов.

Какви са предизвикателствата пред българската индустрия? Как може да се преодолее спадът на индустрията в страната? Как ще се отрази забавянето на потреблението в ЕС и еврозоната на българската икономика?

Вижте целия разговор във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.