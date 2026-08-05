Европейските борси отбелязаха трети исторически връх за последните четири сесии

Европейските пазари достигнаха нов исторически връх в сряда, а инвеститорите бяха под въздействието на новата порция корпоративни отчети и наблюдаваха бързо развиващите се събития около конфликта в Близкия изток, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,04% до 657,14 пункта, след като затвори на исторически връх в предходната сесия.

Европейските борси достигнаха рекордни върхове в три от последните четири сесии, тъй като силните корпоративни отчети взеха превес над притесненията около конфликта в Близкия изток.

В сряда лондонският бенчмарк FTSE 100 се повиши с 0,08% до 10 888,3 пункта. Германският DAX е надолу с 0,29% до 26 126,3 пункта. Френският CAC 40 напредна с 0,03% до 8669,3 пункта.

Повечето големи регионални индекси останаха предимно без промяна или се понижиха, а испанският IBEX не се вписа в тенденцията и нарасна с 0,2%.

Пазарите бяха под въздействието на смесени сигнали от Близкия изток, след като свързаните с Иран хути в Йемен извършиха ракетна атака срещу петролен танкер в Червено море.

Това стана, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че администрацията му е провела „много добри разговори“ с представители на Иран по време на преговорите през деня.

Книжата на Glencore поскъпнаха с 4,1%, след като компанията надмина прогнозите с обявения ръст на печалбата си от 86% през първото полугодие.

Цената на акциите на Siemens Energy остана почти без промяна, въпреки че доставчикът на енергия обяви рекордни резултати за третото тримесечие. Книжата на Heineken отбелязаха ръст от 2,2%, след като нидерландският бирен гигант надмина прогнозите за печалбата си през първото полугодие. Компанията съкрати около 3000 работни места.

Минният сектор поведе секторните ръстове, като се повиши с 2,3%, след като цените на златото нараснаха до едномесечен връх на фона на по-слабия долар.

Цената на акциите на Insurer ⁠Prudential намаля с 6,4% след съобщения, че данъчните власти в континенталната част на Китай са започнали да налагат данък върху доходите от възвръщаемост от застрахователни полици в чужбина. Отслабването засегна и европейски банки, съсредоточени върху Азия, като HSBC, чиито книжа поевтиняха с 4,7%.

Novo Nordisk отбеляза спад от 4,3%, въпреки че повиши прогнозите за продажбите и печалбата си за цялата година. Вместо това инвеститорите се съсредоточиха върху продажбите на новото ѝ лекарство „Вегови“, които за малко не отговориха на очакванията и върху спънките в клиничните изпитания на лекарството ѝ срещу затлъстяване от следващо поколение „Кагрисема“.

Датският производител на лекарства се стреми да си върне пазарен дял от Eli Lilly на бързо нарастващия пазар на лекарства против затлъстяване. Novo, която през 2024 г. беше най-високо оценената компания, листната в Европа, загуби значителна част от пазарната си стойност, тъй като очакванията за ръст на лекарствата против затлъстяване се охладиха, а конкуренцията се засили.

На обратния полюс, книжата на Sandoz поскъпнаха с 6%, след като швейцарската компания за генерични лекарства обяви скок от 9% на нетните си продажби през второто тримесечие, който се дължи на силния ръст при биоподобните лекарствени продукти с изтичането на патентите за популярни лекарства.