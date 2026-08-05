Отказът на две израелски банки може да срине икономиката на Западния бряг

Палестинските и израелските власти предупреждават за задаваща се икономическа криза, ако израелските кредитори прекъснат финансовите си връзки с колегите си от Западния бряг през есента, съобщава Bloomberg.

Палестинската парична администрация съобщава, че израелската Bank Hapoalim Ltd. наскоро е уведомила петте палестински банки, които обслужва, че ще преустанови тази дейност от 1 октомври, месец след като подобна мярка от Discount Bank трябва да влезе в сила.

Двата кредитора от години служат като клирингови къщи за икономиката на Западния бряг, изпълнявайки ролята на посредници във всички трансакции между израелски и палестински банки.

Ако Hapoalim и Discount изпълнят решението, палестинските банки няма да могат да обработват нищо – от депозити на заплати за служители в израелски компании до митнически плащания за внос в Западния бряг. Електрозахранването може да бъде изложено на риск, тъй като местните власти няма да могат да плащат на Израелската електрическа компания, която снабдява палестинската територия.

„Палестинската икономика може да се срине по начин, който би застрашил регионалната стабилност“, предупреди ръководителят на палестинската служба Яхя Шаннар на извънредна среща в Рамала миналата седмица. „Ако не се намери решение, продоволствената сигурност и основните услуги биха могли да бъдат сериозно компрометирани“, каза той.

Продължават разговорите между Министерството на финансите на Израел и кредиторите, за да се опитат да намерят решение, казаха двама израелски държавни служители, запознати с въпроса, които са пожелали анонимност.

Hapoalim и Discount се опасяват да не бъдат подведени под отговорност, ако палестинските им колеги нарушат международните правила за борба с прането на пари или тероризма, и искат правителството да намери устойчиво решение след почти десетилетие работа по импровизиран механизъм.

Напрежението на Западния бряг ескалира през последните няколко месеца, като се увеличават сблъсъците между израелски заселници и палестинци, както и конфликти с участието на израелските сили за сигурност. Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси повече от 70 палестинци са били убити от началото на годината, докато местните власти съобщават за трима израелски жертви.

В Израел представители на митническия и сектора на веригите за доставки призоваха централната банка на Израел да се намеси. Регулаторът трябва „да осигури алтернативни решения, за да предотврати разрушително прекъсване на услугите за клиринг на Западния бряг“, предупреждават от Федерацията на спедиторите и митническите брокери, нестопанска организация, действаща към израелската Търговска камара, в спешно писмо до гуверньора на регулатора Амир Ярон.

Западният бряг е силно зависим от търговията с Израел, като 90% от палестинския износ отива за еврейската държава, а целият палестински внос идва или от Израел, или през страната, според Палестинската парична администрация.

Председателят на Израелската търговска асоциация Амир Шани заяви, че нарушаването на способността на палестинските банки да извършват плащания „ще създаде ефект на доминото, който ще навреди на израелските износители, вносители и доставчици, опериращи на Западния бряг“.

И все пак, централната банка няма правомощия да нареди на кредиторите да удължат отношенията си на Западния бряг.

Ситуацията с банките

Hapoalim и Discount работят като банки посредници по импровизиран механизъм в продължение на почти десетилетие.

От осем години израелското правителство предоставя на банките обезщетение по съдебни дела, в които се твърди, че са замесени във финансиране на тероризъм. Тези споразумения наскоро бяха удължени до края на годината, но финансовият министър на Израел Бецалел Смотрич изрази безпокойство от договореностите след нападението на „Хамас“ срещу Израел през 2023 г.

Израелското правителство не успя да изпълни дългогодишното си обещание да създаде държавна компания, която да поеме този вид посреднически услуги. Сега, когато банките заплашват да прекъснат връзките си със Западния бряг, то твърди, че предстоящите избори пречат да се приеме законодателство по въпроса, посочва Bloomberg.

Палестинската парична администрация заявява, че е засилила наблюдението върху всички палестински банки, комбинирайки собствения си регулаторен надзор на високо ниво с разширен международен контрол.

Discount Bank заяви в изявление, че „признава важността на въпроса, но предвид нарастващите рискове и от отговорност към своите клиенти, вложители и акционери банката е представила позицията си на властите“.

Говорител на Hapoalim заяви за Bloomberg, че „въпросът е в процес на разглеждане“.

Палестинската автономия вече е изправена пред нарастваща финансова криза заради решението на Израел да спре прехвърлянето на данъците, които събира от името на управляващите региона, което представлява около две трети от приходите ѝ. Не са предоставяни средства от май миналата година, а палестинските власти казват, че натрупаните суми възлизат на около 5,7 млрд. долара.

По думите на палестинския министър на финансите Естефан Саламе пред репортери в Рамала в сряда месечният остатък за администрацията е около 100 млн. шекела (около 33 млн. долара).