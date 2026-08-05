Джеф Шмид от Фед: Необходима е по-строга парична политика за овладяване на инфлацията

Вероятно ще бъдат необходими по-високи лихвени проценти, за да бъде постигната целта на Федералния резерв за ценова стабилност. Това заяви председателят на клона на централната банка на САЩ в Канзас Сити Джеф Шмид, цитиран от Bloomberg.

Той подчерта, че инфлацията остава основното му притеснение.

„Като се има предвид силното търсене и инвестиционната активност, не смятам, че настоящата парична политика е достатъчно рестриктивна“, посочи той в рамките на събитие в Омаха. „Поради това считам, че връщането на инфлацията към целта на Фед от 2% ще изисква допълнително затягане на паричната политика“.

Представителите на Фед остават разделени относно това доколко трябва да бъде затегната паричната политика, за да бъде овладяна инфлацията, която се задържа над целевото равнище от 2% повече от пет години. Ценовият натиск се засили вследствие на войната на САЩ и Израел в Иран и мащабните инвестиции в изкуствения интелект (AI).

Миналата седмица членовете на Комисията по операциите на открития пазар (FOMC) решиха да запазят основния лихвен процент без промяна. Трима представители на Фед обаче гласуваха против решението, настоявайки за увеличение с 0,25 процентни пункта, тъй като според тях отлагането на повишенията сега може да наложи по-агресивни действия на по-късен етап.

Джеф Шмид, който тази година няма право на глас при решенията за лихвените проценти, предупреди, че не бива да се приема, че инфлационният натиск, породен от шокове в предлагането, ще бъде краткотраен. По думите му подобни събития могат да доведат до значително ускоряване на инфлацията, когато търсенето в икономиката също остава силно.

„Не се чувствам комфортно с това да приемаме, че всеки скок на инфлацията ще бъде временен“, каза централният банкер. „Колко трайно ще се окаже едно подобно ускоряване на инфлацията, зависи в голяма степен от това как реагира Федералният резерв или как се очаква да реагира“, добави той.

Във вторник ръководителят на Фед във Филаделфия Ана Полсън заяви, че остава „отворена“ относно бъдещата траектория на лихвените проценти и че решенията ще зависят от развитието на ценовия натиск.