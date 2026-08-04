ЕС ще разчита, че доставките на газ през зимата ще неутрализират празните хранилища

Към 3 август газохранилищата в страните от Европейския съюз са запълнени до 57,4% от капацитета си, сочат данните на Gas Infrastructure Europe.

Според оценките на Bloomberg това е най-ниското ниво от почти две десетилетия към този момент на годината и причината е войната в Иран, която оскъпи газа и намали желанието на компаниите да съхраняват резерви за зимата, купени сега.

Данните за България са за запълняемост на газохранилището в Чирен под средното за ЕС ниво - малко над 44% от капацитета.

В Европейската комисия са спокойни и разчитат, че през зимните месеци доставките на втечнен газ ще се увеличат, което нетрадиционно ще свали цената на газа в пика на отоплителния сезон. Както и в България, газът в Европа се ползва основно за отопление. У нас "Топлофикация - София" потребява около една трета от общото количество газ, доставяно на пазара. Увеличените доставки през зимните месеци би трябвало да неутрализират ефекта от полупразните газохранилища.

Ситуацията много напомня 2022 година, когато заради войната в Украйна ЕС загуби доставките от тръбен газ от Русия. Тогава в края на август при необходимостта от запълване на газохранилищата цената на газа достигна рекордните около 350 евро за мегаватчас.

В момента обаче в търговията на нидерландската газова платформа TTF природният газ се търгува за около 58 евро за мегаватчас. Изглежда пазарите също са спокойни за ситуацията, защото в момента доставките за зимните месеци на 2027 година са малко по-евтини - 55-56 евро за мегаватчас.

Причината е, че Европа вече има алтернативата на втечнения газ, а от Европейската комисия коментират в отговор до Bloomberg, че се очаква увеличаване на доставките на природен газ през зимата.

Всъщност дори и преди войната в Иран имаше подобни настроения в Европа и дори собственици на газохранилища в Германия искаха от регулатора да им позволи да спрат дейността си, защото няма интерес от бизнеса да съхранява газ.

Газохранилищата се изпозват за балансиране на цената при пика в търсенето през зимните месеци (защото преди енергийните кризи в Европа през последните години цената през лятото падаше), както и да покрива рязка промяна в потреблението - например при падане на температурите. Газът в страните от ЕС се използва все повече като енергоизточник за топлофикационните централи.

В началото на юли и създадената преди време газова координационна група също оцени ситуацията на газовите пазари като спокойна. Оттам коменираха, че запълнени до 80%, газохранилищата в Европа са напълно достатъчни за покриване на зимното търсене. Ако има нужда, институцията обяви, че ще се намеси и ще координира действията, за да бъдат гарантирани доставките на газ за зимата.