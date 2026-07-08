Войната в Близкия изток изяде 15% от очакваните нови количества втечнен газ

Войната в Близкия изток нанесе щети по съоръжения за втечнен газ, включително и в Катар, с което очакваните до края на десетилетието нови количества газ на пазара намалява с поне 15%. Това сочат изчисленията на Международната агенция за енергетика (МАЕ). Според оценките кумулативните загуби за целия период, предизвикани от краткосрочните прекъсвания и средносрочните ефекти от разрушенията, достигат 140 млрд. куб. метра.

Страните извън Персийския залив увеличават производството на втечнен газ - САЩ, Австралия и Африка, което покрива по-голямата част от загубите. Ограниченията обаче ще бъдат по-значими през 2026 - 2027 година, което означава, че пазарите ще бъдат по-напрегнати през предстоящата газова година (която започва на 1 октомври).

МАЕ обаче отбелязва, че има намаляване на потреблението - с по около 0,5% в Азия и в Европа, което не е предизвикано непременно от конфликта. В страните на Стария континент например е видно, че през първото тримесечие нуждите от газ за производство на електроенергия намаляват заради увеличената работа на възобновяемите енергийни източници.

В Близкия изток ще има по-видимо намаление на търсенето, тъй като затварянето на Ормузкия проток засега и други индустрии - например производството на торове. Затова в региона търсенето на втечнен газ ще бъде с 4% надолу в края на 2026 година. Това е първият годишен спад на потреблението на газ в Близкия изток от 1993 година насам.

Преди дни анализ на Ройтерс показа, че страните от Близкия изток вече не са само източник на петрол и газ, а и на преработени продукти като горива, торове и други петролни продукти и затварянето на Ормузкия проток доказва, че регионът става все по-важен за развитието на световната енергетика.

За трети път в последните десет години потреблението на газ ще запише годишен спад, сочи още анализът на МАЕ. Предишните два пъти потреблението на газ намаля през 2020 година заради пандемията от коронавируса и през 2022 година с началото на войната в Украйна.